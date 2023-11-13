13 ноября 2023

Рядом с пермским музеем «Хохловка» за 22 млн продается база отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь
База отдыха расположена вблизи архитектурно-этнографического музея Фото:

В Пермском крае выставили на продажу действующую базу отдыха «Постоялый двор», расположенную напротив архитектурно-этнографического музея «Хохловка». С активом его собственник готов расстаться за 22 млн рублей.

«B продaжe дейcтвующая база отдыхa „Поcтоялый двoр“ в Хoхлoвке. Функционирует с 2011 года вместе с действующим кафе „Трактир“ с русской кухней. Цена — 22 млн рублей. В стоимость входят основное здание на три этажа и гостевой двухэтажный дом с двумя спальнями и оборудованной кухней», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении уточняется, что площадь земельного участка составляет 16 соток, земля находится в собственности. Строительство базы велось на средства ее владельцев. Актив продается без обременений.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края продает базу отдыха с гостиницей и конюшней. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.

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В Пермском крае выставили на продажу действующую базу отдыха «Постоялый двор», расположенную напротив архитектурно-этнографического музея «Хохловка». С активом его собственник готов расстаться за 22 млн рублей. «B продaжe дейcтвующая база отдыхa „Поcтоялый двoр“ в Хoхлoвке. Функционирует с 2011 года вместе с действующим кафе „Трактир“ с русской кухней. Цена — 22 млн рублей. В стоимость входят основное здание на три этажа и гостевой двухэтажный дом с двумя спальнями и оборудованной кухней», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что площадь земельного участка составляет 16 соток, земля находится в собственности. Строительство базы велось на средства ее владельцев. Актив продается без обременений. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края продает базу отдыха с гостиницей и конюшней. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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