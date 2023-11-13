Рядом с пермским музеем «Хохловка» за 22 млн продается база отдыха

14 ноября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

База отдыха расположена вблизи архитектурно-этнографического музея Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае выставили на продажу действующую базу отдыха «Постоялый двор», расположенную напротив архитектурно-этнографического музея «Хохловка». С активом его собственник готов расстаться за 22 млн рублей. «B продaжe дейcтвующая база отдыхa „Поcтоялый двoр“ в Хoхлoвке. Функционирует с 2011 года вместе с действующим кафе „Трактир“ с русской кухней. Цена — 22 млн рублей. В стоимость входят основное здание на три этажа и гостевой двухэтажный дом с двумя спальнями и оборудованной кухней», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что площадь земельного участка составляет 16 соток, земля находится в собственности. Строительство базы велось на средства ее владельцев. Актив продается без обременений. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края продает базу отдыха с гостиницей и конюшней. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.

В Пермском крае выставили на продажу действующую базу отдыха «Постоялый двор», расположенную напротив архитектурно-этнографического музея «Хохловка». С активом его собственник готов расстаться за 22 млн рублей. «B продaжe дейcтвующая база отдыхa „Поcтоялый двoр“ в Хoхлoвке. Функционирует с 2011 года вместе с действующим кафе „Трактир“ с русской кухней. Цена — 22 млн рублей. В стоимость входят основное здание на три этажа и гостевой двухэтажный дом с двумя спальнями и оборудованной кухней», — сообщил продавец на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что площадь земельного участка составляет 16 соток, земля находится в собственности. Строительство базы велось на средства ее владельцев. Актив продается без обременений. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Пермского края продает базу отдыха с гостиницей и конюшней. Стоимость актива составляет 14 млн рублей.