Пермячка за 14 млн рублей продает базу отдыха с гостиницей и конюшней

На территории базы обустроена конюшня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае продается действующая база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Как сообщила в объявлении на «Авито» продавец, стоимость бизнеса — 14 млн рублей, а причиной продажи является смена рода деятельности.

«Продается круглогодичная база отдыха „Шульдинка“ на берегу Камы. В связи со сменой рода деятельности, мы предлагаем приобрести этот уникальный объект отдыха за 14 млн рублей. На территории расположены шесть уютных домов, один из которых оснащен сауной и бассейном для полного релакса. Есть гостиница, вместимостью до 26 человек. Кроме того, есть конюшня и огорожен выгон для лошадей, так как планировалось их приобрести», — указала в объявлении продавец.

Продавец уточняет, что преимуществом базы является русская баня на берегу реки с прямым выходом в воду. На территории также имеются пирс и бетонный спуск для лодок, сами лодки, катамаран, и сапборды. Есть административное здание с возможностью постоянного проживания. Все объекты находятся в частной собственности и продаются вместе с земельным участком площадью в три гектара.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу база отдыха, на территории которой имеются семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта недвижимости — 90 млн рублей.