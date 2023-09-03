03 сентября 2023
02 сентября 2023

Пермячка за 14 млн рублей продает базу отдыха с гостиницей и конюшней

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная гимназия. Нижний Тагил, конюшня, кони, лошади
На территории базы обустроена конюшня Фото:

В Пермском крае продается действующая база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Как сообщила в объявлении на «Авито» продавец, стоимость бизнеса — 14 млн рублей, а причиной продажи является смена рода деятельности.

«Продается круглогодичная база отдыха „Шульдинка“ на берегу Камы. В связи со сменой рода деятельности, мы предлагаем приобрести этот уникальный объект отдыха за 14 млн рублей. На территории расположены шесть уютных домов, один из которых оснащен сауной и бассейном для полного релакса. Есть гостиница, вместимостью до 26 человек. Кроме того, есть конюшня и огорожен выгон для лошадей, так как планировалось их приобрести», — указала в объявлении продавец.

Продавец уточняет, что преимуществом базы является русская баня на берегу реки с прямым выходом в воду. На территории также имеются пирс и бетонный спуск для лодок, сами лодки, катамаран, и сапборды. Есть административное здание с возможностью постоянного проживания. Все объекты находятся в частной собственности и продаются вместе с земельным участком площадью в три гектара.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу база отдыха, на территории которой имеются семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта недвижимости — 90 млн рублей.

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В Пермском крае продается действующая база отдыха, на территории которой имеются гостиница и конюшня. Как сообщила в объявлении на «Авито» продавец, стоимость бизнеса — 14 млн рублей, а причиной продажи является смена рода деятельности. «Продается круглогодичная база отдыха „Шульдинка“ на берегу Камы. В связи со сменой рода деятельности, мы предлагаем приобрести этот уникальный объект отдыха за 14 млн рублей. На территории расположены шесть уютных домов, один из которых оснащен сауной и бассейном для полного релакса. Есть гостиница, вместимостью до 26 человек. Кроме того, есть конюшня и огорожен выгон для лошадей, так как планировалось их приобрести», — указала в объявлении продавец. Продавец уточняет, что преимуществом базы является русская баня на берегу реки с прямым выходом в воду. На территории также имеются пирс и бетонный спуск для лодок, сами лодки, катамаран, и сапборды. Есть административное здание с возможностью постоянного проживания. Все объекты находятся в частной собственности и продаются вместе с земельным участком площадью в три гектара. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу база отдыха, на территории которой имеются семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта недвижимости — 90 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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