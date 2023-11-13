13 ноября 2023

Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собаки на ребенка в ХМАО

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Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по инциденту Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следователю ХМАО Михаилу Мокшину подготовить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нападения собаки на девочку в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Следственный комитет Российской Федерации. После проверки следователи дадут правовую оценку инциденту.

13 ноября в соцсетях появилось видео нападения собаки на семилетнюю девочку в поселке Федоровском Сургутского района. Ребенок получил травму лица. После проверки следователи дадут правовую оценку инциденту.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следователю ХМАО Михаилу Мокшину подготовить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нападения собаки на девочку в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Следственный комитет Российской Федерации. После проверки следователи дадут правовую оценку инциденту. 13 ноября в соцсетях появилось видео нападения собаки на семилетнюю девочку в поселке Федоровском Сургутского района. Ребенок получил травму лица. После проверки следователи дадут правовую оценку инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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