Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собаки на ребенка в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следователю ХМАО Михаилу Мокшину подготовить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нападения собаки на девочку в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проведения процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает Следственный комитет Российской Федерации. После проверки следователи дадут правовую оценку инциденту.
13 ноября в соцсетях появилось видео нападения собаки на семилетнюю девочку в поселке Федоровском Сургутского района. Ребенок получил травму лица. После проверки следователи дадут правовую оценку инциденту.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.