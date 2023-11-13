Тюменка напала с ножом на сожителя и оставила его умирать

14 ноября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Женщина не стала вызывать помощь к раненому (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюменской области трижды ударила ножом своего сожителя, после чего оставила его умирать в одиночестве и ушла пожить к знакомым. Тело мужчины позднее обнаружила его соседка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «По версии следствия, в ночь на 8 ноября 55-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки со своим 42-летним сожителем в частном доме, расположенном по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними произошел конфликт, женщина схватила со стола нож и нанесла им не менее трех ударов мужчине. После содеянного подозреваемая покинула дом, оставив раненого», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Несколько дней женщина жила у своих знакомых. Что до погибшего, то его тело нашла соседка. В настоящее время следователи просят суд заключить подозреваемую под стражу.

Жительница Тюменской области трижды ударила ножом своего сожителя, после чего оставила его умирать в одиночестве и ушла пожить к знакомым. Тело мужчины позднее обнаружила его соседка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «По версии следствия, в ночь на 8 ноября 55-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки со своим 42-летним сожителем в частном доме, расположенном по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними произошел конфликт, женщина схватила со стола нож и нанесла им не менее трех ударов мужчине. После содеянного подозреваемая покинула дом, оставив раненого», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Несколько дней женщина жила у своих знакомых. Что до погибшего, то его тело нашла соседка. В настоящее время следователи просят суд заключить подозреваемую под стражу.