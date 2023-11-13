13 ноября 2023

Тюменка напала с ножом на сожителя и оставила его умирать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Женщина не стала вызывать помощь к раненому (архивное фото) Фото:

Жительница Тюменской области трижды ударила ножом своего сожителя, после чего оставила его умирать в одиночестве и ушла пожить к знакомым. Тело мужчины позднее обнаружила его соседка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«По версии следствия, в ночь на 8 ноября 55-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки со своим 42-летним сожителем в частном доме, расположенном по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними произошел конфликт, женщина схватила со стола нож и нанесла им не менее трех ударов мужчине. После содеянного подозреваемая покинула дом, оставив раненого», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Несколько дней женщина жила у своих знакомых. Что до погибшего, то его тело нашла соседка. В настоящее время следователи просят суд заключить подозреваемую под стражу.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюменской области трижды ударила ножом своего сожителя, после чего оставила его умирать в одиночестве и ушла пожить к знакомым. Тело мужчины позднее обнаружила его соседка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «По версии следствия, в ночь на 8 ноября 55-летняя подозреваемая распивала спиртные напитки со своим 42-летним сожителем в частном доме, расположенном по улице Свердлова в селе Велижаны. В какой-то момент между ними произошел конфликт, женщина схватила со стола нож и нанесла им не менее трех ударов мужчине. После содеянного подозреваемая покинула дом, оставив раненого», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Несколько дней женщина жила у своих знакомых. Что до погибшего, то его тело нашла соседка. В настоящее время следователи просят суд заключить подозреваемую под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...