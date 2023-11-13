13 ноября 2023

Замначальника курганского управления Росгвардии уволился со своей должности

Замглавы курганской Росгвардии Суханов ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский полковник Росгвардии ушел в отставку Фото:

Заместитель начальника курганского управления Росгвардии Николай Суханов ушел со своей должности. Об этом информирует сайт регионального управления.

«Руководство. Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — вакант», — сообщается портал силового ведомства. Ранее эту должность занимал полковник полиции Суханов.

В пресс-службе управления редакции подтвердили информацию об изменениях среди руководящего состава. В ведомстве рассказали, что Суханов вышел на пенсию. Кто станет новым заместителем начальника управления, пока неизвестно. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, назначение состоится в ближайшее время.

Это уже второй заместитель, которого лишился глава управления Олег Охрименко. Ранее URA.RU сообщало, что в марте из управления ушел замглавы по материально-техническому обеспечению Юрий Пономарев.

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Заместитель начальника курганского управления Росгвардии Николай Суханов ушел со своей должности. Об этом информирует сайт регионального управления. «Руководство. Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — вакант», — сообщается портал силового ведомства. Ранее эту должность занимал полковник полиции Суханов. В пресс-службе управления редакции подтвердили информацию об изменениях среди руководящего состава. В ведомстве рассказали, что Суханов вышел на пенсию. Кто станет новым заместителем начальника управления, пока неизвестно. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, назначение состоится в ближайшее время. Это уже второй заместитель, которого лишился глава управления Олег Охрименко. Ранее URA.RU сообщало, что в марте из управления ушел замглавы по материально-техническому обеспечению Юрий Пономарев.
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