Замначальника курганского управления Росгвардии уволился со своей должности

Замглавы курганской Росгвардии Суханов ушел в отставку

14 ноября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Курганский полковник Росгвардии ушел в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель начальника курганского управления Росгвардии Николай Суханов ушел со своей должности. Об этом информирует сайт регионального управления. «Руководство. Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — вакант», — сообщается портал силового ведомства. Ранее эту должность занимал полковник полиции Суханов. В пресс-службе управления редакции подтвердили информацию об изменениях среди руководящего состава. В ведомстве рассказали, что Суханов вышел на пенсию. Кто станет новым заместителем начальника управления, пока неизвестно. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, назначение состоится в ближайшее время. Это уже второй заместитель, которого лишился глава управления Олег Охрименко. Ранее URA.RU сообщало, что в марте из управления ушел замглавы по материально-техническому обеспечению Юрий Пономарев.

Заместитель начальника курганского управления Росгвардии Николай Суханов ушел со своей должности. Об этом информирует сайт регионального управления. «Руководство. Заместитель начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области — вакант», — сообщается портал силового ведомства. Ранее эту должность занимал полковник полиции Суханов. В пресс-службе управления редакции подтвердили информацию об изменениях среди руководящего состава. В ведомстве рассказали, что Суханов вышел на пенсию. Кто станет новым заместителем начальника управления, пока неизвестно. По данным источников URA.RU из числа бывших силовиков, назначение состоится в ближайшее время. Это уже второй заместитель, которого лишился глава управления Олег Охрименко. Ранее URA.RU сообщало, что в марте из управления ушел замглавы по материально-техническому обеспечению Юрий Пономарев.