Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как ее младшего сына называли «овощем» из-за синдрома Дауна. Об этом артистка рассказала 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
«Слово „овощ“, было сказано мне, когда я родила Семена: „Да что вы! Он будет овощем, не будет папу и маму узнавать, не будет говорить ни слова“. И сегодня мой сын может за три недели разучить песню и выйти на сцену со своим кумиром. Мама осуществляет для него такую мечту, но он ведь старается и работает над этим», — заявила Бледанс со сцены форума.
Актриса призналась, что рождения малыша с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность рождения ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы в похожей ситуации. Актриса отметила, что всегда готова к взаимодействиям, общению и встречам. Она заявила, что ждет сообщений от фондов и «солнечных» семей в своих соцсетях и на страничках фонда.
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