13 ноября 2023

На форуме в Челябинске актриса Бледанс рассказала о травле из-за особенного сына. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стальное кружево Урала. Челябинск
Бледанс призналась, что гордится своим ребенком с синдромом Дауна Фото:

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как ее младшего сына называли «овощем» из-за синдрома Дауна. Об этом артистка рассказала 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«Слово „овощ“, было сказано мне, когда я родила Семена: „Да что вы! Он будет овощем, не будет папу и маму узнавать, не будет говорить ни слова“. И сегодня мой сын может за три недели разучить песню и выйти на сцену со своим кумиром. Мама осуществляет для него такую мечту, но он ведь старается и работает над этим», — заявила Бледанс со сцены форума.

Актриса призналась, что рождения малыша с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность рождения ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы в похожей ситуации. Актриса отметила, что всегда готова к взаимодействиям, общению и встречам. Она заявила, что ждет сообщений от фондов и «солнечных» семей в своих соцсетях и на страничках фонда.

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Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как ее младшего сына называли «овощем» из-за синдрома Дауна. Об этом артистка рассказала 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Слово „овощ“, было сказано мне, когда я родила Семена: „Да что вы! Он будет овощем, не будет папу и маму узнавать, не будет говорить ни слова“. И сегодня мой сын может за три недели разучить песню и выйти на сцену со своим кумиром. Мама осуществляет для него такую мечту, но он ведь старается и работает над этим», — заявила Бледанс со сцены форума. Актриса призналась, что рождения малыша с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность рождения ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы в похожей ситуации. Актриса отметила, что всегда готова к взаимодействиям, общению и встречам. Она заявила, что ждет сообщений от фондов и «солнечных» семей в своих соцсетях и на страничках фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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