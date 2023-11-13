На форуме в Челябинске актриса Бледанс рассказала о травле из-за особенного сына. Видео

14 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Бледанс призналась, что гордится своим ребенком с синдромом Дауна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как ее младшего сына называли «овощем» из-за синдрома Дауна. Об этом артистка рассказала 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Слово „овощ“, было сказано мне, когда я родила Семена: „Да что вы! Он будет овощем, не будет папу и маму узнавать, не будет говорить ни слова“. И сегодня мой сын может за три недели разучить песню и выйти на сцену со своим кумиром. Мама осуществляет для него такую мечту, но он ведь старается и работает над этим», — заявила Бледанс со сцены форума. Актриса призналась, что рождения малыша с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность рождения ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы в похожей ситуации. Актриса отметила, что всегда готова к взаимодействиям, общению и встречам. Она заявила, что ждет сообщений от фондов и «солнечных» семей в своих соцсетях и на страничках фонда.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала о том, как ее младшего сына называли «овощем» из-за синдрома Дауна. Об этом артистка рассказала 14 ноября на женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Слово „овощ“, было сказано мне, когда я родила Семена: „Да что вы! Он будет овощем, не будет папу и маму узнавать, не будет говорить ни слова“. И сегодня мой сын может за три недели разучить песню и выйти на сцену со своим кумиром. Мама осуществляет для него такую мечту, но он ведь старается и работает над этим», — заявила Бледанс со сцены форума. Актриса призналась, что рождения малыша с особенностями развития не было для нее неожиданностью. Возможность рождения ребенка с синдромом Дауна установили на скрининге. Она отметила, что с ней часто связываются будущие мамы в похожей ситуации. Актриса отметила, что всегда готова к взаимодействиям, общению и встречам. Она заявила, что ждет сообщений от фондов и «солнечных» семей в своих соцсетях и на страничках фонда.