13 ноября 2023

Власти ЯНАО составили рейтинг муниципалитетов по благоустройству

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Визит руководителя образовательного центра «Сириус» на строящиеся объекты в рамках подготовки к Универсиаде-2023. Екатеринбург, макет, проект, район новокольцовский
Либерами среди городов стали Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги Фото:

Департамент финансов ЯНАО выбрал лучшие муниципалитеты, реализующие проекты «Уютный Ямал». Как сообщается на сайте правительства, лидерами стали города Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, и районы — Пуровский, Тазовский и Красноселькупский.

«Оценивались инициативы, воплощенные в жизнь в 2022 году. Лидерами среди городов стали Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, среди районов — Пуровский, Тазовский и Красноселькупский», — говорится в сообщении.

В Губкинском, благодаря инициативному бюджетированию, появились самая длинная в регионе велосипедная дорожка и первые теплые остановки в микрорайоне Пурпе. В Лабытнанги оборудовали шесть стоянок для велосипедов и самокатов. В Ноябрьске построили спортплощадку «Силовая точка — Зенит».

В поселке Ханымей открыли «Сквер 90-летия Пуровского района». В Тазовском районе сделали остановочный павильон для школьников. Новый мост для влюбленных появился в Красноселькупском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разыгрывали призы викторины «Уютный Ямал». Жительница Ноябрьска стала обладательницей главного подарка — однокомнатной квартиры в Тюмени.

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Департамент финансов ЯНАО выбрал лучшие муниципалитеты, реализующие проекты «Уютный Ямал». Как сообщается на сайте правительства, лидерами стали города Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, и районы — Пуровский, Тазовский и Красноселькупский. «Оценивались инициативы, воплощенные в жизнь в 2022 году. Лидерами среди городов стали Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, среди районов — Пуровский, Тазовский и Красноселькупский», — говорится в сообщении. В Губкинском, благодаря инициативному бюджетированию, появились самая длинная в регионе велосипедная дорожка и первые теплые остановки в микрорайоне Пурпе. В Лабытнанги оборудовали шесть стоянок для велосипедов и самокатов. В Ноябрьске построили спортплощадку «Силовая точка — Зенит». В поселке Ханымей открыли «Сквер 90-летия Пуровского района». В Тазовском районе сделали остановочный павильон для школьников. Новый мост для влюбленных появился в Красноселькупском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разыгрывали призы викторины «Уютный Ямал». Жительница Ноябрьска стала обладательницей главного подарка — однокомнатной квартиры в Тюмени.
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