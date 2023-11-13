Власти ЯНАО составили рейтинг муниципалитетов по благоустройству

Департамент финансов ЯНАО выбрал лучшие муниципалитеты, реализующие проекты «Уютный Ямал». Как сообщается на сайте правительства, лидерами стали города Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, и районы — Пуровский, Тазовский и Красноселькупский.
«Оценивались инициативы, воплощенные в жизнь в 2022 году. Лидерами среди городов стали Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, среди районов — Пуровский, Тазовский и Красноселькупский», — говорится в сообщении.
В Губкинском, благодаря инициативному бюджетированию, появились самая длинная в регионе велосипедная дорожка и первые теплые остановки в микрорайоне Пурпе. В Лабытнанги оборудовали шесть стоянок для велосипедов и самокатов. В Ноябрьске построили спортплощадку «Силовая точка — Зенит».
В поселке Ханымей открыли «Сквер 90-летия Пуровского района». В Тазовском районе сделали остановочный павильон для школьников. Новый мост для влюбленных появился в Красноселькупском районе.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО разыгрывали призы викторины «Уютный Ямал». Жительница Ноябрьска стала обладательницей главного подарка — однокомнатной квартиры в Тюмени.
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