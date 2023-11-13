В Перми достроят заброшенный ЖК «Живаго»

14 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Сроки окончания строительства пока неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми завершат строительство знаменитого жилого комплекса «Живаго» на улице Уинской. Строительная группа «Развитие» купила объект, который забросили в 2017 году. «„Строительный комплекс ‚Пермский‘ выиграл аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. ‚СК ‚Пермский‘ планирует достроить ранее не достроенный дом“, — рассказали 59.ru в строительной группе „Развитие“. Жилой комплекс «Живаго» начала строить в 2014 году одноименная организация, учрежденная девелопером «Классик». Согласно проекту он состоит из двух шестнадцатиэтажных домов. Строители возвели каркас и часть наружной стены одного дома. В 2017 году стройку остановили. В это же время проблемы начались у других проектов застройщика — ЖК «Триумф. Квартал 2» и в доме на улице Норильской. Людям, кто вкладывался в строительство ЖК «Живаго», выплатили компенсации, а объект продали «СК «Пермский» в июле 2023 года.

В Перми завершат строительство знаменитого жилого комплекса «Живаго» на улице Уинской. Строительная группа «Развитие» купила объект, который забросили в 2017 году. «„Строительный комплекс ‚Пермский‘ выиграл аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. ‚СК ‚Пермский‘ планирует достроить ранее не достроенный дом“, — рассказали 59.ru в строительной группе „Развитие“. Жилой комплекс «Живаго» начала строить в 2014 году одноименная организация, учрежденная девелопером «Классик». Согласно проекту он состоит из двух шестнадцатиэтажных домов. Строители возвели каркас и часть наружной стены одного дома. В 2017 году стройку остановили. В это же время проблемы начались у других проектов застройщика — ЖК «Триумф. Квартал 2» и в доме на улице Норильской. Людям, кто вкладывался в строительство ЖК «Живаго», выплатили компенсации, а объект продали «СК «Пермский» в июле 2023 года.