Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей

Компания попадает под штраф не впервые
Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей. Такое решение было принято из-за повторного отказа компании локализовать личные данные россиян. Об этом сообщает судебный участок №422 в столице.
«Cуд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей в РФ», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС.
Суд не в первый раз штрафует иностранную компанию. Так, Google попал на 3 миллиона рублей в августе 2023 года за видео о российской спецоперации.
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