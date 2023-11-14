Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей

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Социальные сети. Google. Курган, браузер, гугл, google
Компания попадает под штраф не впервые Фото:

Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей. Такое решение было принято из-за повторного отказа компании локализовать личные данные россиян. Об этом сообщает судебный участок №422 в столице.

«Cуд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей в РФ», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС.

Суд не в первый раз штрафует иностранную компанию. Так, Google попал на 3 миллиона рублей в августе 2023 года за видео о российской спецоперации.

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Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей. Такое решение было принято из-за повторного отказа компании локализовать личные данные россиян. Об этом сообщает судебный участок №422 в столице. «Cуд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей в РФ», — говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Суд не в первый раз штрафует иностранную компанию. Так, Google попал на 3 миллиона рублей в августе 2023 года за видео о российской спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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