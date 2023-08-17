Суд оштрафовал Google на 3 млн за видео о спецоперации

На платформах Google содержались недостоверные видео о спецоперации на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Google оштрафован судом в Москве на три миллиона рублей. Штраф наложен за неудаление недостоверных видео о спецоперации на территории Украины.
«Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей», — сообщает ТАСС. Там добавили, что штрафные санкции последовали за отказ удалять недостоверные видеоролике о ходе СВО.
Также сообщается, что Google было вменено неудаление роликов на YouTube, содержащих информацию о проникновении на ограниченные объекты для несовершеннолетних. Это произошло после требований Росмолодежи и Генеральной прокуратуры РФ, согласно материалам суда.
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