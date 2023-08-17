Суд оштрафовал Google на 3 млн за видео о спецоперации

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Социальные сети. Google. Курган, телефон, браузер, гугл, google
На платформах Google содержались недостоверные видео о спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Google оштрафован судом в Москве на три миллиона рублей. Штраф наложен за неудаление недостоверных видео о спецоперации на территории Украины.

«Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей», — сообщает ТАСС. Там добавили, что штрафные санкции последовали за отказ удалять недостоверные видеоролике о ходе СВО.

Также сообщается, что Google было вменено неудаление роликов на YouTube, содержащих информацию о проникновении на ограниченные объекты для несовершеннолетних. Это произошло после требований Росмолодежи и Генеральной прокуратуры РФ, согласно материалам суда.

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Google оштрафован судом в Москве на три миллиона рублей. Штраф наложен за неудаление недостоверных видео о спецоперации на территории Украины. «Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей», — сообщает ТАСС. Там добавили, что штрафные санкции последовали за отказ удалять недостоверные видеоролике о ходе СВО. Также сообщается, что Google было вменено неудаление роликов на YouTube, содержащих информацию о проникновении на ограниченные объекты для несовершеннолетних. Это произошло после требований Росмолодежи и Генеральной прокуратуры РФ, согласно материалам суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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