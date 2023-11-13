Экономика В 2024 году в соцсферу Свердловской области инвестируют дополнительные миллиарды 14 ноября 2023 в 13:32 Размер текста - 17 + Из бюджета региона на соцсферу дополнительно выделят 20 млрд Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что расходы на социальную сферу в 2024 году увеличат на 20 млрд рублей — до 263 млрд. Деньги заложены в проекте регионального бюджета. Об этом Куйвашев заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Главным считаю ориентированность на решение вопросов соцразвития. Финансирование соцсферы увеличено почти на 20 млрд рублей — до 263 млрд. Это более 60% расходов областного бюджета», — отметил Куйвашев. Согласно законопроекту, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Первое чтение документа прошло 14 ноября. За принятие проголосовали все депутаты, кроме коммунистов во главе с лидером фракции Александром Ивачевым. Он сослался на приверженность линии фракции КПРФ в Госдуме. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что расходы на социальную сферу в 2024 году увеличат на 20 млрд рублей — до 263 млрд. Деньги заложены в проекте регионального бюджета. Об этом Куйвашев заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Главным считаю ориентированность на решение вопросов соцразвития. Финансирование соцсферы увеличено почти на 20 млрд рублей — до 263 млрд. Это более 60% расходов областного бюджета», — отметил Куйвашев. Согласно законопроекту, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Первое чтение документа прошло 14 ноября. За принятие проголосовали все депутаты, кроме коммунистов во главе с лидером фракции Александром Ивачевым. Он сослался на приверженность линии фракции КПРФ в Госдуме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям