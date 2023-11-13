Пермяки с первым снегом отправились на «холодный сплав» на сапбордах. Фото, видео

14 ноября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Обычно на сапбордах катаются летом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экстремальный сплав на сапбордах утроили пермяки, когда на реке Усьва уже выпал снег. О своем опыте в видеосюжете рассказала Татьяна Голубева. «Холодный сплав, ну или хотя бы холодный заплыв стал ежегодной традицией. На этот раз мы ездили на Усьву, где я была впервые. В такую погоду там совсем никого нет. Главное одеться по погоде и активнее грести», — рассказывает пермячка. Татьяна отмечает, что летом на Усьве воды совсем мало, а осенью этой проблемы нет. Хотя сап несколько царапал дно плавником. Как ранее рассказывало URA.RU, летом на Усьве искали большую группу туристов с детьми, которые не вышли на финишную точку сплава. Оказалось, что они были вынуждены задержаться из-за обмеления реки. Одеться пришлось потеплее Татьяна Голубева в ВК https://vk.com/die_hard59

Экстремальный сплав на сапбордах утроили пермяки, когда на реке Усьва уже выпал снег. О своем опыте в видеосюжете рассказала Татьяна Голубева. «Холодный сплав, ну или хотя бы холодный заплыв стал ежегодной традицией. На этот раз мы ездили на Усьву, где я была впервые. В такую погоду там совсем никого нет. Главное одеться по погоде и активнее грести», — рассказывает пермячка. Татьяна отмечает, что летом на Усьве воды совсем мало, а осенью этой проблемы нет. Хотя сап несколько царапал дно плавником. Как ранее рассказывало URA.RU, летом на Усьве искали большую группу туристов с детьми, которые не вышли на финишную точку сплава. Оказалось, что они были вынуждены задержаться из-за обмеления реки.