13 ноября 2023

Пермяки с первым снегом отправились на «холодный сплав» на сапбордах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав на сапбордах. Тюмень, вода, спасательный жилет, лето, отдых на воде, река, активный отдых, туризм, молодежь, сапбординг, сапборд
Обычно на сапбордах катаются летом Фото:

Экстремальный сплав на сапбордах утроили пермяки, когда на реке Усьва уже выпал снег. О своем опыте в видеосюжете рассказала Татьяна Голубева.

«Холодный сплав, ну или хотя бы холодный заплыв стал ежегодной традицией. На этот раз мы ездили на Усьву, где я была впервые. В такую погоду там совсем никого нет. Главное одеться по погоде и активнее грести», — рассказывает пермячка.

Татьяна отмечает, что летом на Усьве воды совсем мало, а осенью этой проблемы нет. Хотя сап несколько царапал дно плавником. Как ранее рассказывало URA.RU, летом на Усьве искали большую группу туристов с детьми, которые не вышли на финишную точку сплава. Оказалось, что они были вынуждены задержаться из-за обмеления реки.

Одеться пришлось потеплее
Одеться пришлось потеплее

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Экстремальный сплав на сапбордах утроили пермяки, когда на реке Усьва уже выпал снег. О своем опыте в видеосюжете рассказала Татьяна Голубева. «Холодный сплав, ну или хотя бы холодный заплыв стал ежегодной традицией. На этот раз мы ездили на Усьву, где я была впервые. В такую погоду там совсем никого нет. Главное одеться по погоде и активнее грести», — рассказывает пермячка. Татьяна отмечает, что летом на Усьве воды совсем мало, а осенью этой проблемы нет. Хотя сап несколько царапал дно плавником. Как ранее рассказывало URA.RU, летом на Усьве искали большую группу туристов с детьми, которые не вышли на финишную точку сплава. Оказалось, что они были вынуждены задержаться из-за обмеления реки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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