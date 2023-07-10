Губернатор Махонин подключился к ЧП с пропавшими на Усьве туристами

11 июля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин озабочен пропавшими туристами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП с пропавшими на реке Усьва туристами. По его словам, он поручил всем ведомствам усилить работу по поиску людей. «Поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками», — написал глава региона в своем telegram-канале. Махонин отметил, что надеется на удачный исход дела: «Верим, что все обойдется». Группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. В МЧС подготовили вертолет, который может вылететь на поиски из Казани. Эксперты говорят, что группа могла столкнуться со сложностями из-за обмелевшей реки.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП с пропавшими на реке Усьва туристами. По его словам, он поручил всем ведомствам усилить работу по поиску людей. «Поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками», — написал глава региона в своем telegram-канале. Махонин отметил, что надеется на удачный исход дела: «Верим, что все обойдется». Группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. В МЧС подготовили вертолет, который может вылететь на поиски из Казани. Эксперты говорят, что группа могла столкнуться со сложностями из-за обмелевшей реки.