Губернатор Махонин подключился к ЧП с пропавшими на Усьве туристами

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП с пропавшими на реке Усьва туристами. По его словам, он поручил всем ведомствам усилить работу по поиску людей.
«Поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Махонин отметил, что надеется на удачный исход дела: «Верим, что все обойдется». Группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. В МЧС подготовили вертолет, который может вылететь на поиски из Казани. Эксперты говорят, что группа могла столкнуться со сложностями из-за обмелевшей реки.
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