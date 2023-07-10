10 июля 2023

Губернатор Махонин подключился к ЧП с пропавшими на Усьве туристами

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин озабочен пропавшими туристами Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП с пропавшими на реке Усьва туристами. По его словам, он поручил всем ведомствам усилить работу по поиску людей.

«Поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Махонин отметил, что надеется на удачный исход дела: «Верим, что все обойдется». Группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. В МЧС подготовили вертолет, который может вылететь на поиски из Казани. Эксперты говорят, что группа могла столкнуться со сложностями из-за обмелевшей реки.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП с пропавшими на реке Усьва туристами. По его словам, он поручил всем ведомствам усилить работу по поиску людей. «Поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками», — написал глава региона в своем telegram-канале. Махонин отметил, что надеется на удачный исход дела: «Верим, что все обойдется». Группа из 11 взрослых и 11 детей должна была вернуться со сплава 9 июля, но на конечную точку маршрута не вышла. В МЧС подготовили вертолет, который может вылететь на поиски из Казани. Эксперты говорят, что группа могла столкнуться со сложностями из-за обмелевшей реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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