Россия и Венгрия подписали план по сооружению АЭС «Пакш-2»

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Пункт временной изоляции отработанного топлива PURAM и АЭС"Пакш". Венгрия, Пакш, капсула, перевозка радиационных отходов, контейнер, пакш
Подключение новых блоков к сети должно состоятся в начале 2030-х годов, заявил Петер Сийярто Фото:

Россия и Венгрия заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». Об этом рассказал венгерского МИД Петер Сийярто.

«Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС «Пакш-2», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он добавил, что целью этого плана является подключение новых блоков к энергетической сети к началу 2030-х годов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что уверен, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года или началу 2025 года. Он отметил, что работы по строительству станции в настоящее время активно ведутся. На строительной площадке уже завершено строительство бетонного завода, а также продолжается возведение цеха арматурных изделий, передает RT.

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Россия и Венгрия заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». Об этом рассказал венгерского МИД Петер Сийярто. «Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС «Пакш-2», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он добавил, что целью этого плана является подключение новых блоков к энергетической сети к началу 2030-х годов. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что уверен, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года или началу 2025 года. Он отметил, что работы по строительству станции в настоящее время активно ведутся. На строительной площадке уже завершено строительство бетонного завода, а также продолжается возведение цеха арматурных изделий, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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