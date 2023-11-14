В мире Европа Россия и Венгрия подписали план по сооружению АЭС «Пакш-2» 14 ноября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 + Подключение новых блоков к сети должно состоятся в начале 2030-х годов, заявил Петер Сийярто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и Венгрия заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». Об этом рассказал венгерского МИД Петер Сийярто. «Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС «Пакш-2», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он добавил, что целью этого плана является подключение новых блоков к энергетической сети к началу 2030-х годов. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что уверен, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года или началу 2025 года. Он отметил, что работы по строительству станции в настоящее время активно ведутся. На строительной площадке уже завершено строительство бетонного завода, а также продолжается возведение цеха арматурных изделий, передает RT. Россия и Венгрия заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». Об этом рассказал венгерского МИД Петер Сийярто. «Венгрия и Россия подписали план работ по сооружению АЭС «Пакш-2», — заявил Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, которая принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он добавил, что целью этого плана является подключение новых блоков к энергетической сети к началу 2030-х годов. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что уверен, что заливка первого бетона на венгерской АЭС «Пакш-2» состоится к концу 2024 года или началу 2025 года. Он отметил, что работы по строительству станции в настоящее время активно ведутся. На строительной площадке уже завершено строительство бетонного завода, а также продолжается возведение цеха арматурных изделий, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям