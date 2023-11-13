Аналитики выяснили, в каких странах будут зимовать пермяки

Жители Перми собираются уехать на зиму в страны Азии. Горожане планируют длительные путешествия в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Азербайджан, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».
«Среди конкретных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. Интерес к Азербайджану появился только в этом году», — сказано в исследовании.
Уточняется, что предпочтения пермяков немного отличаются от запросов других россиян. Чаще всего из России улетают зимовать в Таиланд, Узбекистан, Турцию, Индию и Азербайджан. Также аналитики отмечают, что страны Азии стали выбирать чаще, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ. С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года там можно находиться до 90 дней.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.