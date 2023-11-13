Аналитики выяснили, в каких странах будут зимовать пермяки

«Яндекс Путешествия»: пермяки планируют зимовать в Турции, Таиланде и ОАЭ

14 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В этом году у пермяков появился интерес к Азербайджану Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Перми собираются уехать на зиму в страны Азии. Горожане планируют длительные путешествия в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Азербайджан, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». «Среди конкретных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. Интерес к Азербайджану появился только в этом году», — сказано в исследовании. Уточняется, что предпочтения пермяков немного отличаются от запросов других россиян. Чаще всего из России улетают зимовать в Таиланд, Узбекистан, Турцию, Индию и Азербайджан. Также аналитики отмечают, что страны Азии стали выбирать чаще, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ. С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года там можно находиться до 90 дней.

Жители Перми собираются уехать на зиму в страны Азии. Горожане планируют длительные путешествия в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Азербайджан, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». «Среди конкретных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. Интерес к Азербайджану появился только в этом году», — сказано в исследовании. Уточняется, что предпочтения пермяков немного отличаются от запросов других россиян. Чаще всего из России улетают зимовать в Таиланд, Узбекистан, Турцию, Индию и Азербайджан. Также аналитики отмечают, что страны Азии стали выбирать чаще, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ. С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года там можно находиться до 90 дней.