13 ноября 2023

Аналитики выяснили, в каких странах будут зимовать пермяки

«Яндекс Путешествия»: пермяки планируют зимовать в Турции, Таиланде и ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году у пермяков появился интерес к Азербайджану Фото:

Жители Перми собираются уехать на зиму в страны Азии. Горожане планируют длительные путешествия в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Азербайджан, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».

«Среди конкретных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. Интерес к Азербайджану появился только в этом году», — сказано в исследовании.

Уточняется, что предпочтения пермяков немного отличаются от запросов других россиян. Чаще всего из России улетают зимовать в Таиланд, Узбекистан, Турцию, Индию и Азербайджан. Также аналитики отмечают, что страны Азии стали выбирать чаще, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ. С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года там можно находиться до 90 дней.

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Жители Перми собираются уехать на зиму в страны Азии. Горожане планируют длительные путешествия в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Азербайджан, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». «Среди конкретных направлений лидируют Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. Интерес к Азербайджану появился только в этом году», — сказано в исследовании. Уточняется, что предпочтения пермяков немного отличаются от запросов других россиян. Чаще всего из России улетают зимовать в Таиланд, Узбекистан, Турцию, Индию и Азербайджан. Также аналитики отмечают, что страны Азии стали выбирать чаще, чем в прошлом году. Это связано с тем, что Таиланд продлил безвизовое проживание для граждан РФ. С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года там можно находиться до 90 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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