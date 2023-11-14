Махонин лишил вице-премьера Демкина поста в совете, который отвечает за патриотизм граждан

Экс-мэр Перми Демкин покидает совет, который отвечает за патриотизм граждан

Алексей Демкин больше не будет принимать участие в заседаниях совета по патриотическому воспитанию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин исключил вице-премьера правительства Пермского края, экс-главу Перми Алексея Демкина из состава совета по патриотическому воспитанию жителей региона. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте краевого правительства, глава региона внес в него изменения.

«Включить в состав межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан следующих лиц: министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина; ректор ПГГПУ Константин Егоров; начальник Пермского кадетского президентского училища имени Ф.Кузьмина Евгений Каныгин; замруководителя администрации губернатора Екатерина Набатова; глава Перми Эдуард Соснин (по согласованию). Исключить из состава совета следующих лиц: глава Перми Алексей Демкин», — говорится в указе.

Также совещательный орган покинули замдиректора департамента информполитики администрации губернатора Артем Вороненко, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, глава Добрянки Константин Лызов и ряд других лиц.

Совет по патриотическому воспитанию граждан создан в 2018 году по указу губернатора Пермского края. В его состав входят депутаты краевого заксобрания, представители органов госвласти и местного самоуправления, военного комиссариата, руководители образовательных учреждений и общественники.