РБК: власти решили поднять оклады военных в 2024 году

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, военные, солдаты, призывники, военная форма, элитные войска
Ранее власти хотели отказаться от индексации окладов для военных в 2024 году Фото:
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В 2024 году у военных и сотрудников силовых органов будут проиндексированы оклады. Это следует из поправок ко второму чтению проекта госбюджета на три года.

«Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для следующих категорий: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники Государственной противопожарной службы и таможенных органов», — передает РБК информацию о свежих поправках в федеральный бюджет. Они будут рассмотрены 15 ноября. До этого власти не собирались индексировать оклады военных в 2024 году.

Бюджет на три следующих года будет военным, о чем URA.RU рассказывал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, в предыдущие годы бюджет был исключительно социальным.

При этом глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что все проекты, которые запланировало государство, будут финансироваться. Его слова прозвучали на фоне новостей, что бюджет на следующие три года будет дефицитным, пишет RT.

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В 2024 году у военных и сотрудников силовых органов будут проиндексированы оклады. Это следует из поправок ко второму чтению проекта госбюджета на три года. «Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для следующих категорий: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники Государственной противопожарной службы и таможенных органов», — передает РБК информацию о свежих поправках в федеральный бюджет. Они будут рассмотрены 15 ноября. До этого власти не собирались индексировать оклады военных в 2024 году. Бюджет на три следующих года будет военным, о чем URA.RU рассказывал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, в предыдущие годы бюджет был исключительно социальным. При этом глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что все проекты, которые запланировало государство, будут финансироваться. Его слова прозвучали на фоне новостей, что бюджет на следующие три года будет дефицитным, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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