РБК: власти решили поднять оклады военных в 2024 году

14 ноября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Ранее власти хотели отказаться от индексации окладов для военных в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы В 2024 году у военных и сотрудников силовых органов будут проиндексированы оклады. Это следует из поправок ко второму чтению проекта госбюджета на три года. «Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для следующих категорий: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники Государственной противопожарной службы и таможенных органов», — передает РБК информацию о свежих поправках в федеральный бюджет. Они будут рассмотрены 15 ноября. До этого власти не собирались индексировать оклады военных в 2024 году. Бюджет на три следующих года будет военным, о чем URA.RU рассказывал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, в предыдущие годы бюджет был исключительно социальным. При этом глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что все проекты, которые запланировало государство, будут финансироваться. Его слова прозвучали на фоне новостей, что бюджет на следующие три года будет дефицитным, пишет RT.

В 2024 году у военных и сотрудников силовых органов будут проиндексированы оклады. Это следует из поправок ко второму чтению проекта госбюджета на три года. «Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для следующих категорий: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники Государственной противопожарной службы и таможенных органов», — передает РБК информацию о свежих поправках в федеральный бюджет. Они будут рассмотрены 15 ноября. До этого власти не собирались индексировать оклады военных в 2024 году. Бюджет на три следующих года будет военным, о чем URA.RU рассказывал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, в предыдущие годы бюджет был исключительно социальным. При этом глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что все проекты, которые запланировало государство, будут финансироваться. Его слова прозвучали на фоне новостей, что бюджет на следующие три года будет дефицитным, пишет RT.