Туристический проект авиакомпании ЯНАО назван лучшим в стране

Стоповер-проект авиакомпании «Ямал» стал победителем транспортной премии

14 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» выиграла ежегодную транспортную премию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания «Ямал» (ЯНАО) получила награду за реализацию лучшей стоповер-программы в стране. О победе в транспортной премии написали представители авиакомпании в официальном сообществе. «Наша стоповер-программа „Путешествие на Полярный круг“ стала лучшим транспортным решением в сфере туризма. Эксперты высоко оценили работу авиакомпании „Ямал“ и отметили проект среди других участников премии», — говорится в сообщении. Ежегодная премия «Формула движения» состоялась в ходе проведения Транспортной недели — крупного события отрасли в России. В торжественной церемонии награждения принял участие представитель авиакомпании «Ямал» — замдиректора по коммерческим вопросам Антон Бузолин. Награждал победителей конкурса замминистра транспорта страны Игорь Чалик. Ранее URA.RU сообщало о награждении атамана хуторского казачьего общества. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил мужчине государственную медаль за проявленное мужество в зоне СВО.

Авиакомпания «Ямал» (ЯНАО) получила награду за реализацию лучшей стоповер-программы в стране. О победе в транспортной премии написали представители авиакомпании в официальном сообществе. «Наша стоповер-программа „Путешествие на Полярный круг“ стала лучшим транспортным решением в сфере туризма. Эксперты высоко оценили работу авиакомпании „Ямал“ и отметили проект среди других участников премии», — говорится в сообщении. Ежегодная премия «Формула движения» состоялась в ходе проведения Транспортной недели — крупного события отрасли в России. В торжественной церемонии награждения принял участие представитель авиакомпании «Ямал» — замдиректора по коммерческим вопросам Антон Бузолин. Награждал победителей конкурса замминистра транспорта страны Игорь Чалик. Ранее URA.RU сообщало о награждении атамана хуторского казачьего общества. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил мужчине государственную медаль за проявленное мужество в зоне СВО.