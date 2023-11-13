13 ноября 2023

Туристический проект авиакомпании ЯНАО назван лучшим в стране

Стоповер-проект авиакомпании «Ямал» стал победителем транспортной премии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, прилет, чемодан, ручная кладь, самолет, трап самолета
Авиакомпания «Ямал» выиграла ежегодную транспортную премию Фото:

Авиакомпания «Ямал» (ЯНАО) получила награду за реализацию лучшей стоповер-программы в стране. О победе в транспортной премии написали представители авиакомпании в официальном сообществе.

«Наша стоповер-программа „Путешествие на Полярный круг“ стала лучшим транспортным решением в сфере туризма. Эксперты высоко оценили работу авиакомпании „Ямал“ и отметили проект среди других участников премии», — говорится в сообщении.

Ежегодная премия «Формула движения» состоялась в ходе проведения Транспортной недели — крупного события отрасли в России. В торжественной церемонии награждения принял участие представитель авиакомпании «Ямал» — замдиректора по коммерческим вопросам Антон Бузолин. Награждал победителей конкурса замминистра транспорта страны Игорь Чалик.

Ранее URA.RU сообщало о награждении атамана хуторского казачьего общества. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил мужчине государственную медаль за проявленное мужество в зоне СВО.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Ямал» (ЯНАО) получила награду за реализацию лучшей стоповер-программы в стране. О победе в транспортной премии написали представители авиакомпании в официальном сообществе. «Наша стоповер-программа „Путешествие на Полярный круг“ стала лучшим транспортным решением в сфере туризма. Эксперты высоко оценили работу авиакомпании „Ямал“ и отметили проект среди других участников премии», — говорится в сообщении. Ежегодная премия «Формула движения» состоялась в ходе проведения Транспортной недели — крупного события отрасли в России. В торжественной церемонии награждения принял участие представитель авиакомпании «Ямал» — замдиректора по коммерческим вопросам Антон Бузолин. Награждал победителей конкурса замминистра транспорта страны Игорь Чалик. Ранее URA.RU сообщало о награждении атамана хуторского казачьего общества. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил мужчине государственную медаль за проявленное мужество в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...