Туристический проект авиакомпании ЯНАО назван лучшим в стране

Авиакомпания «Ямал» (ЯНАО) получила награду за реализацию лучшей стоповер-программы в стране. О победе в транспортной премии написали представители авиакомпании в официальном сообществе.
«Наша стоповер-программа „Путешествие на Полярный круг“ стала лучшим транспортным решением в сфере туризма. Эксперты высоко оценили работу авиакомпании „Ямал“ и отметили проект среди других участников премии», — говорится в сообщении.
Ежегодная премия «Формула движения» состоялась в ходе проведения Транспортной недели — крупного события отрасли в России. В торжественной церемонии награждения принял участие представитель авиакомпании «Ямал» — замдиректора по коммерческим вопросам Антон Бузолин. Награждал победителей конкурса замминистра транспорта страны Игорь Чалик.
Ранее URA.RU сообщало о награждении атамана хуторского казачьего общества. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил мужчине государственную медаль за проявленное мужество в зоне СВО.
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