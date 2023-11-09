Дмитрий Артюхов наградил атамана медалью «За храбрость» II степени (фото взято из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил атамана хуторского казачьего общества Николай Костырев медалью «За храбрость» II степени. Такую награду ямальцу вручили за проявленное мужество в зоне СВО. Об этом сообщил глава города Губкинского Андрей Бандурко.

«Костырев Николай Борисович — настоящий герой нашего времени! В ноябре 2022 года ушел добровольцем в зону СВО, сейчас уже дома. Атаман Губкинского хуторского казачьего общества награжден медалью „За храбрость“ II степени. Гордимся нашим земляком, настоящий пример мужества и отваги!» — написал глава города в telegram-канале.

Ранее в Салехарде накануне Дня работника органов внутренних дел прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Губернатор округа вручал окружные награды отличившимся полицейским в здании Культурно-делового центра. Среди них участковые, следователи, оперуполномоченные, сотрудники УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции.