Курганские учителя возьмут шефство над школами ЛНР

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Школа Кетово. Курган, школа кетово
Курганские педагоги станут сотрудничать со школами из ЛНР Фото:

Власти Кургана собираются подписать соглашения о сотрудничестве местных школ и гимназий с учебными заведениями города Краснодона (ЛНР). Шефство возьмут учителя нескольких школ города. Об этом в своих соцсетях рассказала мэр Кургана Елена Ситникова.

«В настоящее время ведем работу по подписанию соглашений об установлении побратимских отношений между курганскими школами и школами города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, вошедшей в состав Российской Федерации», — сообщила глава города на своей страничке соцсети «ВКонтакте». К обмену опытом привлекут педагогов школ №5, 42, а также гимназий №27 и 32.

Учителя поделятся с луганскими коллегами практиками в образовательной и воспитательной сфере. «Планируем реализовывать совместные конкурсы и телемосты, проекты и мероприятия, в том числе, в рамках федерального проекта „Лица дружбы“», — рассказала Ситникова.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские специалисты производят опил деревьев на территориях школ в ЛНР. В рамках соглашения о сотрудничестве курганцы делают школы и другие соцобъекты безопаснее.

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Власти Кургана собираются подписать соглашения о сотрудничестве местных школ и гимназий с учебными заведениями города Краснодона (ЛНР). Шефство возьмут учителя нескольких школ города. Об этом в своих соцсетях рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. «В настоящее время ведем работу по подписанию соглашений об установлении побратимских отношений между курганскими школами и школами города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, вошедшей в состав Российской Федерации», — сообщила глава города на своей страничке соцсети «ВКонтакте». К обмену опытом привлекут педагогов школ №5, 42, а также гимназий №27 и 32. Учителя поделятся с луганскими коллегами практиками в образовательной и воспитательной сфере. «Планируем реализовывать совместные конкурсы и телемосты, проекты и мероприятия, в том числе, в рамках федерального проекта „Лица дружбы“», — рассказала Ситникова. Ранее URA.RU сообщало, что курганские специалисты производят опил деревьев на территориях школ в ЛНР. В рамках соглашения о сотрудничестве курганцы делают школы и другие соцобъекты безопаснее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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