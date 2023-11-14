Курганские учителя возьмут шефство над школами ЛНР

14 ноября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Курганские педагоги станут сотрудничать со школами из ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана собираются подписать соглашения о сотрудничестве местных школ и гимназий с учебными заведениями города Краснодона (ЛНР). Шефство возьмут учителя нескольких школ города. Об этом в своих соцсетях рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. «В настоящее время ведем работу по подписанию соглашений об установлении побратимских отношений между курганскими школами и школами города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, вошедшей в состав Российской Федерации», — сообщила глава города на своей страничке соцсети «ВКонтакте». К обмену опытом привлекут педагогов школ №5, 42, а также гимназий №27 и 32. Учителя поделятся с луганскими коллегами практиками в образовательной и воспитательной сфере. «Планируем реализовывать совместные конкурсы и телемосты, проекты и мероприятия, в том числе, в рамках федерального проекта „Лица дружбы“», — рассказала Ситникова. Ранее URA.RU сообщало, что курганские специалисты производят опил деревьев на территориях школ в ЛНР. В рамках соглашения о сотрудничестве курганцы делают школы и другие соцобъекты безопаснее.

Власти Кургана собираются подписать соглашения о сотрудничестве местных школ и гимназий с учебными заведениями города Краснодона (ЛНР). Шефство возьмут учителя нескольких школ города. Об этом в своих соцсетях рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. «В настоящее время ведем работу по подписанию соглашений об установлении побратимских отношений между курганскими школами и школами города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики, вошедшей в состав Российской Федерации», — сообщила глава города на своей страничке соцсети «ВКонтакте». К обмену опытом привлекут педагогов школ №5, 42, а также гимназий №27 и 32. Учителя поделятся с луганскими коллегами практиками в образовательной и воспитательной сфере. «Планируем реализовывать совместные конкурсы и телемосты, проекты и мероприятия, в том числе, в рамках федерального проекта „Лица дружбы“», — рассказала Ситникова. Ранее URA.RU сообщало, что курганские специалисты производят опил деревьев на территориях школ в ЛНР. В рамках соглашения о сотрудничестве курганцы делают школы и другие соцобъекты безопаснее.