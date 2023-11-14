В Екатеринбурге «цифровой замгубернатора» открыл проект, который курируют Минпромторг и Мантуров. Фото

В Екатеринбурге стартовал чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек»

14 ноября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Ионин считает, что опыт проще перенимать в конкурсной среде Фото: департамент информационной политики В Екатеринбурге заместитель губернатора Дмитрий Ионин вместе с помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгением Гурарием дали старт первому международному чемпионату высокотехнологичных профессий «Хайтек». В нем в очной и заочной форме участвуют 11 стран. Этот проект курируют федеральный Минпромторг и Денис Мантуров, а основным партнером является «Росатом». «Порядка 40% участников соревнований — это предприятия Урала, и нашим промышленным предприятиям очень важно впитать новые процессы, которые внедряются на ведущих предприятиях России и других стран. Опыт проще перенимать, когда ты находишься в конкурсной среде», — передает слова Ионина департамент информационной политики. В чемпионате участвует около тысячи конкурсантов из 25 крупнейших холдингов и корпораций страны, которые будут работать с себестоимостью, прибылью, сокращать производственный цикл и заниматься другими важными вещами. Также свои силы покажут представители Китая, Ирана, Индии, Беларуси, Киргизии, Бразилии, Казахстана и Ганы, а в деловой программе выступят Армения, Парагвай и ЮАР. Одна из главных задач подобных проектов — формирование стандартов профессий и навыков работников сферы промышленности. «Надеемся, что площадка станет полноценным форумом для обмена опытом предприятий, которые выставили сегодня свои команды», — сказал Евгений Гурарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге заместитель губернатора Дмитрий Ионин вместе с помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгением Гурарием дали старт первому международному чемпионату высокотехнологичных профессий «Хайтек». В нем в очной и заочной форме участвуют 11 стран. Этот проект курируют федеральный Минпромторг и Денис Мантуров, а основным партнером является «Росатом». «Порядка 40% участников соревнований — это предприятия Урала, и нашим промышленным предприятиям очень важно впитать новые процессы, которые внедряются на ведущих предприятиях России и других стран. Опыт проще перенимать, когда ты находишься в конкурсной среде», — передает слова Ионина департамент информационной политики. В чемпионате участвует около тысячи конкурсантов из 25 крупнейших холдингов и корпораций страны, которые будут работать с себестоимостью, прибылью, сокращать производственный цикл и заниматься другими важными вещами. Также свои силы покажут представители Китая, Ирана, Индии, Беларуси, Киргизии, Бразилии, Казахстана и Ганы, а в деловой программе выступят Армения, Парагвай и ЮАР. Одна из главных задач подобных проектов — формирование стандартов профессий и навыков работников сферы промышленности. «Надеемся, что площадка станет полноценным форумом для обмена опытом предприятий, которые выставили сегодня свои команды», — сказал Евгений Гурарий.