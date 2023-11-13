13 ноября 2023

Единственный тюменский фестиваль детского кино уехал в Подмосковье

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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, рисунок на асфальте, хлопушка для кино
«Ноль Плюс» проходит ежегодно в Тюмени с 2014 года Фото:

Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» 27 ноября откроет творческие мастерские для подростков со всей страны в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. Для него этот формат не новый, но впервые мастер-классы пройдут так далеко от Тюмени.

«Почти 150 школьников со всей России приедут под Звенигород, чтобы научится снимать документальные фильмы в рамках фестиваля „Зеркало будущего“. Это наш „дочерний“ проект, который стартовал в этом году. В течение семи дней с подростками будут работать режиссеры, операторы, сценаристы. Итогом станут 15 полноценных короткометражек», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Ноль Плюс» проходит ежегодно в Тюмени с 2014 года и сразу же был заявлен международным фестивалем. С 2020 года организаторы запустили онлайн-кинотеатр на сайте, где транслируются все конкурсные работы. Но 2023 стал годом расширения географии фестиваля, когда появились несколько новых офлайн-площадок. Открытие прошло во время рейса Санкт-Петербург — Мурманск. Участникам показали фильмы из фестивальной программы и предложили создать собственные анимационные картины.

После фестиваля в Подмосковье, организаторы обещают премьеру нового документального фильма о параолимпийцах на родине, в Тюмени. Как сообщают в пресс-службе, команда фестиваля ищет площадку для премьеры.

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Тюменский фестиваль детского и юношеского кино «Ноль Плюс» 27 ноября откроет творческие мастерские для подростков со всей страны в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. Для него этот формат не новый, но впервые мастер-классы пройдут так далеко от Тюмени. «Почти 150 школьников со всей России приедут под Звенигород, чтобы научится снимать документальные фильмы в рамках фестиваля „Зеркало будущего“. Это наш „дочерний“ проект, который стартовал в этом году. В течение семи дней с подростками будут работать режиссеры, операторы, сценаристы. Итогом станут 15 полноценных короткометражек», — сообщили в пресс-службе фестиваля. «Ноль Плюс» проходит ежегодно в Тюмени с 2014 года и сразу же был заявлен международным фестивалем. С 2020 года организаторы запустили онлайн-кинотеатр на сайте, где транслируются все конкурсные работы. Но 2023 стал годом расширения географии фестиваля, когда появились несколько новых офлайн-площадок. Открытие прошло во время рейса Санкт-Петербург — Мурманск. Участникам показали фильмы из фестивальной программы и предложили создать собственные анимационные картины. После фестиваля в Подмосковье, организаторы обещают премьеру нового документального фильма о параолимпийцах на родине, в Тюмени. Как сообщают в пресс-службе, команда фестиваля ищет площадку для премьеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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