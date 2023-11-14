Брат школьника, зарезавшего семью в Екатеринбурге, опроверг связь с его подругой

14 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

14-летнюю девочку парень зарезал из ревности к старшему брату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Старший брат школьника из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери, назвал ревность младшего брата необоснованной. Ранее подросток заявил, что зарезал подругу из-за того, что увидел ее вместе со старшим братом, курящими на балконе. «Я вообще приехал сюда за братом смотреть, потому что он от рук отбился. Я начал узнавать, с кем он общается, как он, почему начал воровать. Я все это начал узнавать и познакомился с ее мамой и с ней (имеются ввиду погибшие, — прим. URA.RU). Я обещал ее маме, что я за ними присмотрю. Я что, *** [ненормальный] с малолетками встречаться? Мне 27 лет», — рассказал молодой человек telegram-каналу Shot. Также он добавил, что переехал из Москвы и перевез сюда семью, двух детей. В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности к своему старшему брату. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого парень украл банковскую карту женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому признался, что убил двух человек. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.

Старший брат школьника из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери, назвал ревность младшего брата необоснованной. Ранее подросток заявил, что зарезал подругу из-за того, что увидел ее вместе со старшим братом, курящими на балконе. «Я вообще приехал сюда за братом смотреть, потому что он от рук отбился. Я начал узнавать, с кем он общается, как он, почему начал воровать. Я все это начал узнавать и познакомился с ее мамой и с ней (имеются ввиду погибшие, — прим. URA.RU). Я обещал ее маме, что я за ними присмотрю. Я что, *** [ненормальный] с малолетками встречаться? Мне 27 лет», — рассказал молодой человек telegram-каналу Shot. Также он добавил, что переехал из Москвы и перевез сюда семью, двух детей. В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности к своему старшему брату. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого парень украл банковскую карту женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому признался, что убил двух человек. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.