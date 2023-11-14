Курганские водители заказывают легковые авто из Японии, несмотря на утильсбор

Курганец рассказал, как проходит процедура заказа авто из Японии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцы заказывают автомобили из Японии. При этом местные водители не отказываются от покупки заграничной машины, несмотря на утилизационный сбор. О том, как проходит процедура покупки автомобиля за границей, корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Из Японии автомобили приобретаются путем аукциона. Специальный человек, которого нанимает покупатель берет этот вопрос на себя и делает ставки на желаемые клиенту автомобили. Семья из Кургана приобрела автомобиль в Японии за 1 300 000 рублей (с учетом растаможки, — прим. URA.RU)», — рассказал URA.RU источник.

Как пояснил собеседник, из Кургана проблематично оплачивать автомобиль в японской валюте. Это связано с тем, что в регионе нет банков, которые работают с йеной. Источник уточнил, что покупатель был вынужден ехать в другой город, чтобы перевести средства и купить автомобиль. Приобретенную машину курганской семье доставят с границы до указанного места, откуда покупатель сможет ее забрать.

Отмечается, что основным изменением, с которым столкнутся покупатели заграничного авто, является повышение утилизационного сбора (платеж, которым облагается транспорт при ввозе в Россию). Отмечается, что тариф за данную услугу зависит от того, для каких целей куплена машина. Утильсбор снижается в случае, если автомобиль приобретается для себя и не будет продан в течение года. В противном случае, покупателю машину придется платить повышенный утильсбор.

Ранее URA.RU писало, что курганские водители экономили на иномарках, пригоняя автомобили из Казахстана. Жители региона начинали часто покупать автомобили в других странах. На тот момент среди фаворитов были производители из Китая и Япония.