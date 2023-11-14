Все наследство Градского досталось его молодой жене

14 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Молодой жене Градского досталось многомилионное наследство певца Фото: Владимир Андреев © URA.RU После смерти народного артиста России Александра Градского его последней жене Марине Коташенко в наследство досталось многомиллионное имущество певца. В то время, как его детям остался только старый дом. Об этом сообщили дети артиста на телеканале «Россия 1» во время шоу «Малахов». «Почти двухлетняя борьба за наследство, общую стоимость которого оценили как минимум в миллиард рублей, в суде завершилась в пользу вдовы Градского Марины Коташенко», — передает «Лента.ру» слова сына и дочери Градского. Уточняется, что молодой жене певца в наследство остались четыре земельных участка в Подмосковье и дом в деревне Мишуткино. А также загородный коттедж на Киевском шоссе, площадь которого составляет 1200 квадратных метров, и несколько квартир в Москве. По словам сына певца Даниила, будет подана апелляция по решению суда. Дети и бывшая жена Градского считают его несправедливым и хотят разделить наследство. Также они намерены через суд добиться права поставить памятник артисту, потому что Коташенко не позволяет сделать этого. Ранее Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Он умер в возрасте 72 лет. Позже из-за наследства народного артиста вспыхнул скандал. За имущество певца борются его вдова и старший сын Даниил. Александр Градский завещал родственникам несколько квартир в столице, девять земельных участков, автомобили, два дома и несколько сотен миллионов рублей, передают « Дни.ру» . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После смерти народного артиста России Александра Градского его последней жене Марине Коташенко в наследство досталось многомиллионное имущество певца. В то время, как его детям остался только старый дом. Об этом сообщили дети артиста на телеканале «Россия 1» во время шоу «Малахов». «Почти двухлетняя борьба за наследство, общую стоимость которого оценили как минимум в миллиард рублей, в суде завершилась в пользу вдовы Градского Марины Коташенко», — передает «Лента.ру» слова сына и дочери Градского. Уточняется, что молодой жене певца в наследство остались четыре земельных участка в Подмосковье и дом в деревне Мишуткино. А также загородный коттедж на Киевском шоссе, площадь которого составляет 1200 квадратных метров, и несколько квартир в Москве. По словам сына певца Даниила, будет подана апелляция по решению суда. Дети и бывшая жена Градского считают его несправедливым и хотят разделить наследство. Также они намерены через суд добиться права поставить памятник артисту, потому что Коташенко не позволяет сделать этого. Ранее Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Он умер в возрасте 72 лет. Позже из-за наследства народного артиста вспыхнул скандал. За имущество певца борются его вдова и старший сын Даниил. Александр Градский завещал родственникам несколько квартир в столице, девять земельных участков, автомобили, два дома и несколько сотен миллионов рублей, передают «Дни.ру».