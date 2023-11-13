Общество Тюменцам через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения Икру в Тюмени реализуют в соцсетях и на досках бесплатных объявлений 14 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 + Объявления о продаже икры в Тюмени обновляются ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Об этом рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы не могут назвать, где произведен и откуда был привезен товар. «С начала ноября объявления о продаже икры стали появляться в популярных группах Тюмени в соцсети „ВКонтакте“. На фото все красиво, икра выглядит достойно. Когда спрашиваешь у продавца откуда была привезена икра, то не получаешь точный ответ. Продавец сообщает, что икра дальневосточная, но откуда конкретно она приехала в Тюмень — неизвестно», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц. Подобные объявления о продаже икры ежедневно появляются на одном из популярных сервисов бесплатных объявлений. По Тюмени нашлось сразу 116 лотов о реализации рыбного деликатеса. В тексте большинства объявлений отсутствует информация о месте происхождения икры и сопровождающие документы. Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Об этом рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы не могут назвать, где произведен и откуда был привезен товар. «С начала ноября объявления о продаже икры стали появляться в популярных группах Тюмени в соцсети „ВКонтакте“. На фото все красиво, икра выглядит достойно. Когда спрашиваешь у продавца откуда была привезена икра, то не получаешь точный ответ. Продавец сообщает, что икра дальневосточная, но откуда конкретно она приехала в Тюмень — неизвестно», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц. Подобные объявления о продаже икры ежедневно появляются на одном из популярных сервисов бесплатных объявлений. По Тюмени нашлось сразу 116 лотов о реализации рыбного деликатеса. В тексте большинства объявлений отсутствует информация о месте происхождения икры и сопровождающие документы. Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям