13 ноября 2023

Тюменцам через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения

Икру в Тюмени реализуют в соцсетях и на досках бесплатных объявлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Объявления о продаже икры в Тюмени обновляются ежедневно Фото:

Жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Об этом рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы не могут назвать, где произведен и откуда был привезен товар.

«С начала ноября объявления о продаже икры стали появляться в популярных группах Тюмени в соцсети „ВКонтакте“. На фото все красиво, икра выглядит достойно. Когда спрашиваешь у продавца откуда была привезена икра, то не получаешь точный ответ. Продавец сообщает, что икра дальневосточная, но откуда конкретно она приехала в Тюмень — неизвестно», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц.

Подобные объявления о продаже икры ежедневно появляются на одном из популярных сервисов бесплатных объявлений. По Тюмени нашлось сразу 116 лотов о реализации рыбного деликатеса. В тексте большинства объявлений отсутствует информация о месте происхождения икры и сопровождающие документы.

Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Об этом рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы не могут назвать, где произведен и откуда был привезен товар. «С начала ноября объявления о продаже икры стали появляться в популярных группах Тюмени в соцсети „ВКонтакте“. На фото все красиво, икра выглядит достойно. Когда спрашиваешь у продавца откуда была привезена икра, то не получаешь точный ответ. Продавец сообщает, что икра дальневосточная, но откуда конкретно она приехала в Тюмень — неизвестно», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц. Подобные объявления о продаже икры ежедневно появляются на одном из популярных сервисов бесплатных объявлений. По Тюмени нашлось сразу 116 лотов о реализации рыбного деликатеса. В тексте большинства объявлений отсутствует информация о месте происхождения икры и сопровождающие документы. Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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