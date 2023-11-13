Тюменцам через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения

Жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Об этом рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы не могут назвать, где произведен и откуда был привезен товар.
«С начала ноября объявления о продаже икры стали появляться в популярных группах Тюмени в соцсети „ВКонтакте“. На фото все красиво, икра выглядит достойно. Когда спрашиваешь у продавца откуда была привезена икра, то не получаешь точный ответ. Продавец сообщает, что икра дальневосточная, но откуда конкретно она приехала в Тюмень — неизвестно», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц.
Подобные объявления о продаже икры ежедневно появляются на одном из популярных сервисов бесплатных объявлений. По Тюмени нашлось сразу 116 лотов о реализации рыбного деликатеса. В тексте большинства объявлений отсутствует информация о месте происхождения икры и сопровождающие документы.
Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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