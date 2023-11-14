Зеленский признал успехи ВС РФ в Авдеевке и Купянске

14 ноября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Российская армия усилила влияние в районе Авдеевки, Купянска и на донецком направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Военные доложили об увеличении количества штурмов: Авдеевка, Купянск, донецкое направление», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ усилили средства ПВО в Херсоне. На фоне провала контрнаступления Украины армия РФ стала продвигаться на нескольких фронтах. На данный момент российские силы окружили Авдеевку с трех сторон. Идут наступательные действия вокруг города. 13 ноября армия РФ перехватила инициативу на этом направлении. Продвижение на купянском направлении началось еще летом. В августе в Купянске началась эвакуация. После этого продвижение немного замедлилось, однако позже снова возобновилось. Военный эксперт Олег Стариков отмечал, что ВС РФ проводят серьезное наступление на этом направлении. Также на донецком направлении армия РФ продвигается в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, населенного пункта Червоная Диброва. Бои не утихают и около Марьинки. Более подробно — в материале URA.RU с картой боевых действий в зоне спецоперации.