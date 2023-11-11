11 ноября 2023

Украинский аналитик Стариков: РФ ведет серьезное наступление под Купянском

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Боевые машины и артиллерия не менее важны, чем высокоточное оружие, полагает эксперт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ведут серьезное наступление под Купупянском, разрушая старые военные доктрины. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

«Очень серьезные наступательные действия под Купянском. То же самое на Лиманском направлении. Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. <…> В будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле», — заявил Стариков в эфире youtube-канала «Да, это так».

По мнению аналитика, конфликт показал, что танки, боевые машины и артиллерия не менее важны, чем высокоточное оружие, которым привыкли воевать страны НАТО против слабого соперника.

Ранее на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» уничтожили 125 солдат противник. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки ликвидировала радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два артиллерийских орудия Д-30, пункт боепитания и минометный расчет, передает телеканал 360.

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Вооруженные силы РФ ведут серьезное наступление под Купупянском, разрушая старые военные доктрины. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Стариков. «Очень серьезные наступательные действия под Купянском. То же самое на Лиманском направлении. Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. <…> В будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле», — заявил Стариков в эфире youtube-канала «Да, это так». По мнению аналитика, конфликт показал, что танки, боевые машины и артиллерия не менее важны, чем высокоточное оружие, которым привыкли воевать страны НАТО против слабого соперника. Ранее на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» уничтожили 125 солдат противник. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки ликвидировала радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два артиллерийских орудия Д-30, пункт боепитания и минометный расчет, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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