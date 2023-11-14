Экс-замначальника свердловского СКР и его подельникам вынесли новый приговор

14 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Фигурантам коррупционного дела пересмотрели приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга заново рассмотрели уголовное дело о коррупции, фигурантами по которому проходят бывший первый замруководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов. Всем троим смягчили приговор, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Так, Чуличкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и четыре месяца в колонии строгого режима (изначально его приговорили к девяти годам). Бусылко получил восемь лет и три месяца (вместо 8,6), Вострецов — 8,7 лет (вместо 9,6). Бусылко и Чуличкова признали виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», Вострецова — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничестве во взяточничестве». Бусылко задержали в 2019 году по делу о взятке. По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Предположительно, взятка предназначалась за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга заново рассмотрели уголовное дело о коррупции, фигурантами по которому проходят бывший первый замруководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов. Всем троим смягчили приговор, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Так, Чуличкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и четыре месяца в колонии строгого режима (изначально его приговорили к девяти годам). Бусылко получил восемь лет и три месяца (вместо 8,6), Вострецов — 8,7 лет (вместо 9,6). Бусылко и Чуличкова признали виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», Вострецова — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничестве во взяточничестве». Бусылко задержали в 2019 году по делу о взятке. По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Предположительно, взятка предназначалась за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия.