В ХМАО депутата, танцевавшего в костюме динозавра, выгнали из чатов ЕР и думы. Фото, видео

14 ноября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Депутаты Пыть-Яха устроили бойкот коллеге и выгнали ее из рабочих чатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пыть-Яхе депутата Людмилу Завадскую, танцевавшую в костюме динозавра, исключили из рабочих групп гордумы и местного партийного отделения «Единой России» после критики качества благоустройства сквера Есенина. Она написала на своей странице «Вконтакте», что бойкот организован по заданию спикера думы Дмитрия Уреки. «Меня сегодня удалили из рабочих групп думы и ЕР. Я подумала, может, случайно. Но нет — сам Дмитрий Уреки дал такое задание. После удаления позвонил и сказал, что я — самый неработающий депутат, и в группах мне якобы делать нечего. Поводом для гнева послужил пост приемки сквера Есенина», — сообщила Завадская. Завадская на своей странице опубликовала видео, на котором видны многочисленные недостатки малых архитектурных форм. На записи видно, что доски в трещинах, часть их плохо прокрашена, а где-то — ненадежно закреплена. Стоимость сквера составляет 10 миллионов рублей, автором проекта его выступило местное управление капитального строительства. Приемка проходила 13 ноября. Ее результаты начальница УКС Ровенна Киркина комментировать отказалась. В мэрию направлен запрос об итогах проверки, ответ ожидается. Журналист агентства в телефонном разговоре попросил председателя городской думы Уреки прокомментировать исключение Завадской из рабочих чатов. Спикер отказался от комментариев. Ранее URA.RU писало, что Завадская ради пиара муниципалитета на форуме «Югратур» в Ханты-Мансийске нарядилась тираннозавром. Депутату в костюме ящера удалось протестировать сапборд и потанцевать на танцполе. Депутата удалили из рабочих групп Фото: Людмила Завадская, «Вконтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пыть-Яхе депутата Людмилу Завадскую, танцевавшую в костюме динозавра, исключили из рабочих групп гордумы и местного партийного отделения «Единой России» после критики качества благоустройства сквера Есенина. Она написала на своей странице «Вконтакте», что бойкот организован по заданию спикера думы Дмитрия Уреки. «Меня сегодня удалили из рабочих групп думы и ЕР. Я подумала, может, случайно. Но нет — сам Дмитрий Уреки дал такое задание. После удаления позвонил и сказал, что я — самый неработающий депутат, и в группах мне якобы делать нечего. Поводом для гнева послужил пост приемки сквера Есенина», — сообщила Завадская. Завадская на своей странице опубликовала видео, на котором видны многочисленные недостатки малых архитектурных форм. На записи видно, что доски в трещинах, часть их плохо прокрашена, а где-то — ненадежно закреплена. Стоимость сквера составляет 10 миллионов рублей, автором проекта его выступило местное управление капитального строительства. Приемка проходила 13 ноября. Ее результаты начальница УКС Ровенна Киркина комментировать отказалась. В мэрию направлен запрос об итогах проверки, ответ ожидается. Журналист агентства в телефонном разговоре попросил председателя городской думы Уреки прокомментировать исключение Завадской из рабочих чатов. Спикер отказался от комментариев. Ранее URA.RU писало, что Завадская ради пиара муниципалитета на форуме «Югратур» в Ханты-Мансийске нарядилась тираннозавром. Депутату в костюме ящера удалось протестировать сапборд и потанцевать на танцполе.