13 ноября 2023

Следователи ЯНАО нашли украинский след в истории с похищением школьницы

Следователи ЯНАО возбудили уголовное дело по факту похищения девочки
© Служба новостей «URA.RU»
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СУ СКР по ЯНАО расследует уголовное дело по покушению на похищение ребенка Фото:

В ЯНАО следователи возбудили уголовное дело по вымогательству денежных средств у родителей девочки из Салехарда, которую обманным путем выманили из дома и отправили на такси в Аксарку. По оперативной информации, мошенники могли действовать с территории Украины, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По предварительной оперативной информации, мошенники выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которого определяется на территории Украина», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Вечером 10 ноября, неизвестный мужчина позвонил на домашний номер 10-летней школьнице из Салехарда. Он сообщил ребенку, что ее мама попала в аварию и девочке необходимо выехать в село Аксарка, где ее встретит отец. Такси было вызвано с помощью мобильного приложения. После чего, неизвестные позвонили матери ребенка, сообщили о похищении дочери и потребовали два миллиона рублей в качестве выкупа. Женщина сразу же обратилась в полицию, и местонахождение девочки оперативно установили.

По данному факту следователи регионального управления СКР проводили доследственную проверку. По сообщению пресс-службы окружной прокуратуры, отделом полиции по Салехарду возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере с угрозой применения насилия. По требованию прокуратуры ЯНАО и в связи с необходимостью привлечения злоумышленников к уголовной ответственности дело было передано следователям окружного следкома. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

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В ЯНАО следователи возбудили уголовное дело по вымогательству денежных средств у родителей девочки из Салехарда, которую обманным путем выманили из дома и отправили на такси в Аксарку. По оперативной информации, мошенники могли действовать с территории Украины, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По предварительной оперативной информации, мошенники выходили на связь через мобильные устройства, IP-адрес которого определяется на территории Украина», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Вечером 10 ноября, неизвестный мужчина позвонил на домашний номер 10-летней школьнице из Салехарда. Он сообщил ребенку, что ее мама попала в аварию и девочке необходимо выехать в село Аксарка, где ее встретит отец. Такси было вызвано с помощью мобильного приложения. После чего, неизвестные позвонили матери ребенка, сообщили о похищении дочери и потребовали два миллиона рублей в качестве выкупа. Женщина сразу же обратилась в полицию, и местонахождение девочки оперативно установили. По данному факту следователи регионального управления СКР проводили доследственную проверку. По сообщению пресс-службы окружной прокуратуры, отделом полиции по Салехарду возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере с угрозой применения насилия. По требованию прокуратуры ЯНАО и в связи с необходимостью привлечения злоумышленников к уголовной ответственности дело было передано следователям окружного следкома. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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