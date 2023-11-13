Вахтовик не смог попасть домой из ЯНАО из-за задержки рейсов

Вахтовик не смог уехать домой из Салехарда (ЯНАО) из-за задержки вертолетных рейсов. Как сообщает Никита Шаманов в соцсетях, он опоздал на два поезда, следующих из Лабытнанги.
«Сегодня и меня коснулось это несчастье. Из-за нестабильной работы аэропорта я не смог уехать с вахты домой к семье. Люди с 7 утра ждут вертолета, а в аэропорту никто ничего не знает», — написал Никита Шаманов в группе «Лабытнанги Info» во Вконтакте. Мужчина добавил, что рейс переносили три раза, но улететь так и не получилось.
У вахтовика были билеты на поезд из Лабытнанги, но из-за того, что между двумя городами еще не запущены суда на воздушной подушке, а вертолетные рейсы отменяют из-за погоды, перебраться на тот берег не представляется возможным. Сегодня в аэропорту Салехарда были задержаны семь рейсов.
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