13 ноября 2023

Вахтовик не смог попасть домой из ЯНАО из-за задержки рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолетные рейсы переносили три раза Фото:

Вахтовик не смог уехать домой из Салехарда (ЯНАО) из-за задержки вертолетных рейсов. Как сообщает Никита Шаманов в соцсетях, он опоздал на два поезда, следующих из Лабытнанги.

«Сегодня и меня коснулось это несчастье. Из-за нестабильной работы аэропорта я не смог уехать с вахты домой к семье. Люди с 7 утра ждут вертолета, а в аэропорту никто ничего не знает», — написал Никита Шаманов в группе «Лабытнанги Info» во Вконтакте. Мужчина добавил, что рейс переносили три раза, но улететь так и не получилось.

У вахтовика были билеты на поезд из Лабытнанги, но из-за того, что между двумя городами еще не запущены суда на воздушной подушке, а вертолетные рейсы отменяют из-за погоды, перебраться на тот берег не представляется возможным. Сегодня в аэропорту Салехарда были задержаны семь рейсов.

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Вахтовик не смог уехать домой из Салехарда (ЯНАО) из-за задержки вертолетных рейсов. Как сообщает Никита Шаманов в соцсетях, он опоздал на два поезда, следующих из Лабытнанги. «Сегодня и меня коснулось это несчастье. Из-за нестабильной работы аэропорта я не смог уехать с вахты домой к семье. Люди с 7 утра ждут вертолета, а в аэропорту никто ничего не знает», — написал Никита Шаманов в группе «Лабытнанги Info» во Вконтакте. Мужчина добавил, что рейс переносили три раза, но улететь так и не получилось. У вахтовика были билеты на поезд из Лабытнанги, но из-за того, что между двумя городами еще не запущены суда на воздушной подушке, а вертолетные рейсы отменяют из-за погоды, перебраться на тот берег не представляется возможным. Сегодня в аэропорту Салехарда были задержаны семь рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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