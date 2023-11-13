В аэропорту Салехарда из-за погоды задержали вылет семи рейсов. Скрин

14 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Вылеты из Салехарда в ямальские поселки задерживаются Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Все задержано семь рейсов до Лабытнанги, Сеяхи, Яр-Сале и Салемала. Как сообщили URA.RU в аэропорту, вылеты задерживаются из-за погоды. «На Сеяху началась посадка», — добавили в справочной. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое и Салехарде произошли массовые задержки вертолетных рейсов. Пассажиров, ожидающих вылеты по несколько дней, разместили в гостиницах. 13 ноября погода улучшилась, но из-за большого потока пассажиров, которые не могли улететь ранее, задержки рейсов продолжились. Онлайн-табло аэропорта города Салехард Сайт аэропорта Салехарда

В Салехарде (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Все задержано семь рейсов до Лабытнанги, Сеяхи, Яр-Сале и Салемала. Как сообщили URA.RU в аэропорту, вылеты задерживаются из-за погоды. «На Сеяху началась посадка», — добавили в справочной. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое и Салехарде произошли массовые задержки вертолетных рейсов. Пассажиров, ожидающих вылеты по несколько дней, разместили в гостиницах. 13 ноября погода улучшилась, но из-за большого потока пассажиров, которые не могли улететь ранее, задержки рейсов продолжились.