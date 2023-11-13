13 ноября 2023

В аэропорту Салехарда из-за погоды задержали вылет семи рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, вертолет мчс
Вылеты из Салехарда в ямальские поселки задерживаются Фото:

В Салехарде (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Все задержано семь рейсов до Лабытнанги, Сеяхи, Яр-Сале и Салемала. Как сообщили URA.RU в аэропорту, вылеты задерживаются из-за погоды. «На Сеяху началась посадка», — добавили в справочной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое и Салехарде произошли массовые задержки вертолетных рейсов. Пассажиров, ожидающих вылеты по несколько дней, разместили в гостиницах. 13 ноября погода улучшилась, но из-за большого потока пассажиров, которые не могли улететь ранее, задержки рейсов продолжились.

Онлайн-табло аэропорта города Салехард
Онлайн-табло аэропорта города Салехард

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте аэропорта. Все задержано семь рейсов до Лабытнанги, Сеяхи, Яр-Сале и Салемала. Как сообщили URA.RU в аэропорту, вылеты задерживаются из-за погоды. «На Сеяху началась посадка», — добавили в справочной. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое и Салехарде произошли массовые задержки вертолетных рейсов. Пассажиров, ожидающих вылеты по несколько дней, разместили в гостиницах. 13 ноября погода улучшилась, но из-за большого потока пассажиров, которые не могли улететь ранее, задержки рейсов продолжились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...