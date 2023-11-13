Вылеты из Салехарда в ямальские поселки задерживаются
В Салехарде (ЯНАО) задерживаются вертолетные рейсы из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Все задержано семь рейсов до Лабытнанги, Сеяхи, Яр-Сале и Салемала. Как сообщили URA.RU в аэропорту, вылеты задерживаются из-за погоды. «На Сеяху началась посадка», — добавили в справочной.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое и Салехарде произошли массовые задержки вертолетных рейсов. Пассажиров, ожидающих вылеты по несколько дней, разместили в гостиницах. 13 ноября погода улучшилась, но из-за большого потока пассажиров, которые не могли улететь ранее, задержки рейсов продолжились.
Онлайн-табло аэропорта города Салехард
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