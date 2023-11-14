Владелец ТЦ «Омега» раскрыл, почему на медиаэкране показывали скончавшуюся наркозависимую

В Екатеринбурге на медиаэкране ТЦ «Омега» 10 минут показывали фотографию скончавшейся наркозависимой. Это произошло из-за технической неполадки: социальная антинаркотическая реклама зависла на самом страшном моменте, однако проблему оперативно устранили. Об этом сообщил URA.RU владелец «Омеги», депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Смирнов.
Он уточнил, что проблема, возникшая из-за сбоя программного обеспечения, была устранена технической службой за 10 минут. Он подчеркнул, что ролик транслируют на медиаэкране, чтобы напомнить горожанам о смертельной опасности наркотиков. Ранее в социальных сетях предположили, что медиаэкран взломали.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.