14 ноября 2023

Курируемый анонимами мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат КБР

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Выставка "Концерт для кисти и банки с краской" в "Свитере". Екатеринбург, коктейль молотова
Мужчина кинул коктейль Молотова в окно военкомата, где загорелся стол и лежащие на нем документы Фото:

Мужчина кинул коктейль Молотова в окно военкомата в городе Прохладный (Кабардино-Балкария). В его телефоне нашли переписку с «куратором», который требовал поджечь здание военного комиссариата и давал инструкции по созданию средства для поджога. Информация о происшествии появилась в сети.

«Попытка поджога военкомата в КБР: мужчина кинул коктейль Молотова в окно на первом этаже здания по улице Гагарина в городе Прохладный. Он признался, что получал инструкции от неизвестного в „телеграме“», — пишет telegram-канал SHOT. Уточняется, что пожар произошел примерно в 21:30 на площади 10 квадратных метров. Его оперативно потушили, а поджигателя сразу задержали.

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Мужчина кинул коктейль Молотова в окно военкомата в городе Прохладный (Кабардино-Балкария). В его телефоне нашли переписку с «куратором», который требовал поджечь здание военного комиссариата и давал инструкции по созданию средства для поджога. Информация о происшествии появилась в сети. «Попытка поджога военкомата в КБР: мужчина кинул коктейль Молотова в окно на первом этаже здания по улице Гагарина в городе Прохладный. Он признался, что получал инструкции от неизвестного в „телеграме“», — пишет telegram-канал SHOT. Уточняется, что пожар произошел примерно в 21:30 на площади 10 квадратных метров. Его оперативно потушили, а поджигателя сразу задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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