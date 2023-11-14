Курируемый анонимами мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат КБР

15 ноября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Мужчина кинул коктейль Молотова в окно военкомата, где загорелся стол и лежащие на нем документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчина кинул коктейль Молотова в окно военкомата в городе Прохладный (Кабардино-Балкария). В его телефоне нашли переписку с «куратором», который требовал поджечь здание военного комиссариата и давал инструкции по созданию средства для поджога. Информация о происшествии появилась в сети. «Попытка поджога военкомата в КБР: мужчина кинул коктейль Молотова в окно на первом этаже здания по улице Гагарина в городе Прохладный. Он признался, что получал инструкции от неизвестного в „телеграме“», — пишет telegram-канал SHOT. Уточняется, что пожар произошел примерно в 21:30 на площади 10 квадратных метров. Его оперативно потушили, а поджигателя сразу задержали.

Мужчина кинул коктейль Молотова в окно военкомата в городе Прохладный (Кабардино-Балкария). В его телефоне нашли переписку с «куратором», который требовал поджечь здание военного комиссариата и давал инструкции по созданию средства для поджога. Информация о происшествии появилась в сети. «Попытка поджога военкомата в КБР: мужчина кинул коктейль Молотова в окно на первом этаже здания по улице Гагарина в городе Прохладный. Он признался, что получал инструкции от неизвестного в „телеграме“», — пишет telegram-канал SHOT. Уточняется, что пожар произошел примерно в 21:30 на площади 10 квадратных метров. Его оперативно потушили, а поджигателя сразу задержали.