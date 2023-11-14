В Екатеринбурге пропал 39-летний Евгений Серебренников. С 25 мая 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Пропал Серебренников Евгений Владимирович, 39 лет. С 25 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе, районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы Евгения Серебренникова: рост — 170 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые. Худощавого телосложения. Одежда неизвестна. Если вы располагаете информацией о местоположение мужчины, то сообщите ее спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79326018187 (Наталья).
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