14 ноября 2023

В Екатеринбурге с мая не могут найти 39-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, собака, зима, выгул собак, мужчина
Мужчину не могут найти с 25 мая 2023 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 39-летний Евгений Серебренников. С 25 мая 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Серебренников Евгений Владимирович, 39 лет. С 25 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе, районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Евгения Серебренникова: рост — 170 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые. Худощавого телосложения. Одежда неизвестна. Если вы располагаете информацией о местоположение мужчины, то сообщите ее спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79326018187 (Наталья).

Фото:

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В Екатеринбурге пропал 39-летний Евгений Серебренников. С 25 мая 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Серебренников Евгений Владимирович, 39 лет. С 25 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе, районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Евгения Серебренникова: рост — 170 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые. Худощавого телосложения. Одежда неизвестна. Если вы располагаете информацией о местоположение мужчины, то сообщите ее спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79326018187 (Наталья).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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