Происшествия В Екатеринбурге с мая не могут найти 39-летнего мужчину. Фото 15 ноября 2023 в 07:12 Размер текста - 17 + Мужчину не могут найти с 25 мая 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропал 39-летний Евгений Серебренников. С 25 мая 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Серебренников Евгений Владимирович, 39 лет. С 25 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе, районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Евгения Серебренникова: рост — 170 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые. Худощавого телосложения. Одежда неизвестна. Если вы располагаете информацией о местоположение мужчины, то сообщите ее спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79326018187 (Наталья). Фото: группа «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_38440) В Екатеринбурге пропал 39-летний Евгений Серебренников. С 25 мая 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Серебренников Евгений Владимирович, 39 лет. С 25 мая 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе, районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Евгения Серебренникова: рост — 170 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые. Худощавого телосложения. Одежда неизвестна. Если вы располагаете информацией о местоположение мужчины, то сообщите ее спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +79326018187 (Наталья). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям