В Китае призвали Украину пойти на сделку с Россией

Asia Times: Украина должна провести демилитаризацию
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Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, когда решил напасть на территорию РФ, написал Стивен Брайен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Украина не будет вступать в НАТО и примет предложение о демилитаризации от России, то сможет сохранить свои территории. Об этом пишет китайское издание Asia Times.

«Украина разваливается. <…> Она понесла слишком много потерь. Страна должна найти способ заключить сделку с Россией, либо столкнуться с внутренним восстанием», — подчеркнул журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд критических ошибок. Одна из них связана с решением Украины о нападении на российские территории, например, атаковать Кремль. Теперь, чтобы решить конфликт с РФ дипломатическим путем, Украина должна прекратить попытки о вступлении в НАТО и провести демилитаризацию.

Экс-командир нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко отмечал, что западная поддержка Украины ослабевает и вскоре союзники Киева заставят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Схожую мысль высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. С начала СВО Украина и Россия пытались разрешить вопрос мирным путем, но переговоры ни к чему не привели. В настоящий момент украинский президент Зеленский выступает против диалога с РФ.

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Если Украина не будет вступать в НАТО и примет предложение о демилитаризации от России, то сможет сохранить свои территории. Об этом пишет китайское издание Asia Times. «Украина разваливается. <…> Она понесла слишком много потерь. Страна должна найти способ заключить сделку с Россией, либо столкнуться с внутренним восстанием», — подчеркнул журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд критических ошибок. Одна из них связана с решением Украины о нападении на российские территории, например, атаковать Кремль. Теперь, чтобы решить конфликт с РФ дипломатическим путем, Украина должна прекратить попытки о вступлении в НАТО и провести демилитаризацию. Экс-командир нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко отмечал, что западная поддержка Украины ослабевает и вскоре союзники Киева заставят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Схожую мысль высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. С начала СВО Украина и Россия пытались разрешить вопрос мирным путем, но переговоры ни к чему не привели. В настоящий момент украинский президент Зеленский выступает против диалога с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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