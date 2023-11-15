В Китае призвали Украину пойти на сделку с Россией

Asia Times: Украина должна провести демилитаризацию

15 ноября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, когда решил напасть на территорию РФ, написал Стивен Брайен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина не будет вступать в НАТО и примет предложение о демилитаризации от России, то сможет сохранить свои территории. Об этом пишет китайское издание Asia Times. «Украина разваливается. <…> Она понесла слишком много потерь. Страна должна найти способ заключить сделку с Россией, либо столкнуться с внутренним восстанием», — подчеркнул журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд критических ошибок. Одна из них связана с решением Украины о нападении на российские территории, например, атаковать Кремль. Теперь, чтобы решить конфликт с РФ дипломатическим путем, Украина должна прекратить попытки о вступлении в НАТО и провести демилитаризацию. Экс-командир нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко отмечал, что западная поддержка Украины ослабевает и вскоре союзники Киева заставят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Схожую мысль высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. С начала СВО Украина и Россия пытались разрешить вопрос мирным путем, но переговоры ни к чему не привели. В настоящий момент украинский президент Зеленский выступает против диалога с РФ.

Если Украина не будет вступать в НАТО и примет предложение о демилитаризации от России, то сможет сохранить свои территории. Об этом пишет китайское издание Asia Times. «Украина разваливается. <…> Она понесла слишком много потерь. Страна должна найти способ заключить сделку с Россией, либо столкнуться с внутренним восстанием», — подчеркнул журналист Стивен Брайен в материале для Asia Times. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд критических ошибок. Одна из них связана с решением Украины о нападении на российские территории, например, атаковать Кремль. Теперь, чтобы решить конфликт с РФ дипломатическим путем, Украина должна прекратить попытки о вступлении в НАТО и провести демилитаризацию. Экс-командир нацбата «Торнадо» Руслан Онищенко отмечал, что западная поддержка Украины ослабевает и вскоре союзники Киева заставят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Схожую мысль высказывал и президент Франции Эммануэль Макрон. С начала СВО Украина и Россия пытались разрешить вопрос мирным путем, но переговоры ни к чему не привели. В настоящий момент украинский президент Зеленский выступает против диалога с РФ.