10 ноября 2023

BBC: Макрон допустил переговоры по Украине при участии России

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон отметил, что решение о переговорах с РФ за Киевом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность однажды начать переговоры по Украине с участием России. Такое заявление он сделал в интервью BBC.

«Может настать время «для честных и хороших переговоров и, чтобы вернуться за [переговорный] стол и найти решение с Россией», — цитируют слова президента Франции BBC. Он также отметил, что решение о этом вопросе полностью за Киевом.

Макрон подчеркнул, что сейчас все страны обязаны поддерживать Украину. Он уточнил, что следующий месяц будет критический важен для контрнаступления ВСУ.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никто не знает, когда на Украине закончатся военные действия. По его словам, конфликт может прекратиться неожиданно, передает MK.RU. В частности, премьер Эстонии Кая Каллас выступила против перемирия Украины и России.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность однажды начать переговоры по Украине с участием России. Такое заявление он сделал в интервью BBC. «Может настать время «для честных и хороших переговоров и, чтобы вернуться за [переговорный] стол и найти решение с Россией», — цитируют слова президента Франции BBC. Он также отметил, что решение о этом вопросе полностью за Киевом. Макрон подчеркнул, что сейчас все страны обязаны поддерживать Украину. Он уточнил, что следующий месяц будет критический важен для контрнаступления ВСУ. Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что никто не знает, когда на Украине закончатся военные действия. По его словам, конфликт может прекратиться неожиданно, передает MK.RU. В частности, премьер Эстонии Кая Каллас выступила против перемирия Украины и России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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