14 ноября 2023

Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с участием автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
В ДТП погибли два человека Фото:

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке ограничено.

«В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог)», — говорится в официальном telegram-канале свердловского минздрава.

Ранее URA.RU писало о том, что на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины. Позже один ребенок скончался в больнице.

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ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке ограничено. «В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог)», — говорится в официальном telegram-канале свердловского минздрава. Ранее URA.RU писало о том, что на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины. Позже один ребенок скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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