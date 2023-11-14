Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с участием автобуса

15 ноября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

В ДТП погибли два человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке ограничено. «В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог)», — говорится в официальном telegram-канале свердловского минздрава. Ранее URA.RU писало о том, что на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины. Позже один ребенок скончался в больнице.

ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке ограничено. «В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Для помощи пациентам выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог)», — говорится в официальном telegram-канале свердловского минздрава. Ранее URA.RU писало о том, что на 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины. Позже один ребенок скончался в больнице.