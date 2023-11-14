В Салехарде (ЯНАО) временно исполнять обязанности председателя городского суда будет Данил Яковлев. Эта обязанность возложена на него после ухода в почетную отставку председателя горсуда Ильи Ляна, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по ЯНАО.
«Приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева №90КД/119 исполнение обязанностей председателя Салехардского городского суда временно возложено на Данила Яковлева», — сообщает пресс-служба судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее там же сообщили о почетной отставке Ильи Ляна.
Яковлев получил должность судьи в Салехардском городском суде в 2012 году, через год стал заместителем председателя суда. Имеет пятый квалификационный класс.
Ранее URA.RU рассказало, что Илья Лян был назначен на пост председателя Салехардского суда в 2019 году. На этой должности он проработал более четырех лет.
Судья Данил Яковлев будет временно исполнять обязанности председателя суда Салехарда
Фото: группа «УСД в ЯНАО», Вк — https://vk.com/public220501744?w=wall-220501744_149
В Салехарде (ЯНАО) временно исполнять обязанности председателя городского суда будет Данил Яковлев. Эта обязанность возложена на него после ухода в почетную отставку председателя горсуда Ильи Ляна, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по ЯНАО. «Приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева №90КД/119 исполнение обязанностей председателя Салехардского городского суда временно возложено на Данила Яковлева», — сообщает пресс-служба судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее там же сообщили о почетной отставке Ильи Ляна. Яковлев получил должность судьи в Салехардском городском суде в 2012 году, через год стал заместителем председателя суда. Имеет пятый квалификационный класс. Ранее URA.RU рассказало, что Илья Лян был назначен на пост председателя Салехардского суда в 2019 году. На этой должности он проработал более четырех лет.