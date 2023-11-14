14 ноября 2023

Городской суд Салехарда остался без постоянного руководителя. Фото

В Салехарде исполняющим обязанности председателя горсуда стал Данил Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
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Данил Яковлев назначен врио председателя суда Салехарда (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) временно исполнять обязанности председателя городского суда будет Данил Яковлев. Эта обязанность возложена на него после ухода в почетную отставку председателя горсуда Ильи Ляна, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по ЯНАО.

«Приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева №90КД/119 исполнение обязанностей председателя Салехардского городского суда временно возложено на Данила Яковлева», — сообщает пресс-служба судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее там же сообщили о почетной отставке Ильи Ляна.

Яковлев получил должность судьи в Салехардском городском суде в 2012 году, через год стал заместителем председателя суда. Имеет пятый квалификационный класс.

Ранее URA.RU рассказало, что Илья Лян был назначен на пост председателя Салехардского суда в 2019 году. На этой должности он проработал более четырех лет.

Судья Данил Яковлев будет временно исполнять обязанности председателя суда Салехарда
Судья Данил Яковлев будет временно исполнять обязанности председателя суда Салехарда
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В Салехарде (ЯНАО) временно исполнять обязанности председателя городского суда будет Данил Яковлев. Эта обязанность возложена на него после ухода в почетную отставку председателя горсуда Ильи Ляна, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по ЯНАО. «Приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева №90КД/119 исполнение обязанностей председателя Салехардского городского суда временно возложено на Данила Яковлева», — сообщает пресс-служба судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее там же сообщили о почетной отставке Ильи Ляна. Яковлев получил должность судьи в Салехардском городском суде в 2012 году, через год стал заместителем председателя суда. Имеет пятый квалификационный класс. Ранее URA.RU рассказало, что Илья Лян был назначен на пост председателя Салехардского суда в 2019 году. На этой должности он проработал более четырех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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