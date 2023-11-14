В Салехарде исполняющим обязанности председателя горсуда стал Данил Яковлев

Данил Яковлев назначен врио председателя суда Салехарда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) временно исполнять обязанности председателя городского суда будет Данил Яковлев. Эта обязанность возложена на него после ухода в почетную отставку председателя горсуда Ильи Ляна, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по ЯНАО.

«Приказом председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева №90КД/119 исполнение обязанностей председателя Салехардского городского суда временно возложено на Данила Яковлева», — сообщает пресс-служба судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее там же сообщили о почетной отставке Ильи Ляна.

Яковлев получил должность судьи в Салехардском городском суде в 2012 году, через год стал заместителем председателя суда. Имеет пятый квалификационный класс.

Ранее URA.RU рассказало, что Илья Лян был назначен на пост председателя Салехардского суда в 2019 году. На этой должности он проработал более четырех лет.