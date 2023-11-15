The Guardian: Путин одержал верх на Украине

15 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Путин одержал победу на Украиной в тот момент, когда внимание Запада сменилось, передали авторы The Guardian Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин победил в конфликте на Украине в тот момент, когда внимание Запада оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке. С таким мнением выступили британские журналисты. «Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. <…> Время на его стороне», — подчеркнули журналисты The Guardian в ходе своего подкаста по ситуации на Украине. Они обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники. Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что российская армия укрепила свои позиции на донецком направлении. В частности, в Авдеевке и Купянске. О провале контрнаступления Вооруженных сил Украины также объявлял и мэр Киева Виталий Кличко.

Президент РФ Владимир Путин победил в конфликте на Украине в тот момент, когда внимание Запада оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке. С таким мнением выступили британские журналисты. «Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. <…> Время на его стороне», — подчеркнули журналисты The Guardian в ходе своего подкаста по ситуации на Украине. Они обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники. Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что российская армия укрепила свои позиции на донецком направлении. В частности, в Авдеевке и Купянске. О провале контрнаступления Вооруженных сил Украины также объявлял и мэр Киева Виталий Кличко.