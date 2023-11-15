The Guardian: Путин одержал верх на Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock, сбойка
Путин одержал победу на Украиной в тот момент, когда внимание Запада сменилось, передали авторы The Guardian Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин победил в конфликте на Украине в тот момент, когда внимание Запада оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке. С таким мнением выступили британские журналисты.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. <…> Время на его стороне», — подчеркнули журналисты The Guardian в ходе своего подкаста по ситуации на Украине. Они обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что российская армия укрепила свои позиции на донецком направлении. В частности, в Авдеевке и Купянске. О провале контрнаступления Вооруженных сил Украины также объявлял и мэр Киева Виталий Кличко.

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Президент РФ Владимир Путин победил в конфликте на Украине в тот момент, когда внимание Запада оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке. С таким мнением выступили британские журналисты. «Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. <…> Время на его стороне», — подчеркнули журналисты The Guardian в ходе своего подкаста по ситуации на Украине. Они обозначили преимущество РФ в виде количества живой силы и военной техники. Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что российская армия укрепила свои позиции на донецком направлении. В частности, в Авдеевке и Купянске. О провале контрнаступления Вооруженных сил Украины также объявлял и мэр Киева Виталий Кличко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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