14 ноября 2023

В Екатеринбурге подозреваемого в убийстве школьника отправили за решетку. Фото

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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Ближайшее время 16-летний юноша проведет в заключении Фото:
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Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения екатеринбургскому школьнику, который подозревается в двойном убийстве. Юношу отправили в изолятор до 13 января, передает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме.

Школьника задержали 14 ноября. Предположительно, он зарезал свою 14-летнюю подругу, заподозрив в связи со старшим братом (тот позднее давал понять, что необоснованно), а потом расправился и с ее матерью. Более подробно о происшествии — в специальном сюжете URA.RU.

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Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения екатеринбургскому школьнику, который подозревается в двойном убийстве. Юношу отправили в изолятор до 13 января, передает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме. Школьника задержали 14 ноября. Предположительно, он зарезал свою 14-летнюю подругу, заподозрив в связи со старшим братом (тот позднее давал понять, что необоснованно), а потом расправился и с ее матерью. Более подробно о происшествии — в специальном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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