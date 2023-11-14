Ближайшее время 16-летний юноша проведет в заключении
новость из сюжетаШкольник зарезал свою подругу в Екатеринбурге
Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения екатеринбургскому школьнику, который подозревается в двойном убийстве. Юношу отправили в изолятор до 13 января, передает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме.
Школьника задержали 14 ноября. Предположительно, он зарезал свою 14-летнюю подругу, заподозрив в связи со старшим братом (тот позднее давал понять, что необоснованно), а потом расправился и с ее матерью. Более подробно о происшествии — в специальном сюжете URA.RU.
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