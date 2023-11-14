В Екатеринбурге подозреваемого в убийстве школьника отправили за решетку. Фото

15 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Ближайшее время 16-летний юноша проведет в заключении Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения екатеринбургскому школьнику, который подозревается в двойном убийстве. Юношу отправили в изолятор до 13 января, передает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме. Школьника задержали 14 ноября. Предположительно, он зарезал свою 14-летнюю подругу, заподозрив в связи со старшим братом (тот позднее давал понять, что необоснованно), а потом расправился и с ее матерью. Более подробно о происшествии — в специальном сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU

Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения екатеринбургскому школьнику, который подозревается в двойном убийстве. Юношу отправили в изолятор до 13 января, передает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме. Школьника задержали 14 ноября. Предположительно, он зарезал свою 14-летнюю подругу, заподозрив в связи со старшим братом (тот позднее давал понять, что необоснованно), а потом расправился и с ее матерью. Более подробно о происшествии — в специальном сюжете URA.RU.