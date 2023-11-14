14 ноября 2023

ГИБДД перекрыла участок трассы «Екатеринбург—Тюмень» из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок трассы перекрыли из-за снегопада
Участок трассы перекрыли из-за снегопада Фото:

Госавтоинспекция перекрыла участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за утреннего снегопада. Движение ограничено с 1 по 17 километр автодороги (в обход поселка Белоярский — прим. URA.RU).

«Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в среду, 15 ноября, в Свердловской области наиболее обильные осадки придутся на юг и восток области. К середине дня в части региона ожидается слой в 15-17 миллиметров осадков. Максимальная эффективность осадков ожидается в 7-8 часов утра, а вот ближе к полудню снег сменится дождем.

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Госавтоинспекция перекрыла участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за утреннего снегопада. Движение ограничено с 1 по 17 километр автодороги (в обход поселка Белоярский — прим. URA.RU). «Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в среду, 15 ноября, в Свердловской области наиболее обильные осадки придутся на юг и восток области. К середине дня в части региона ожидается слой в 15-17 миллиметров осадков. Максимальная эффективность осадков ожидается в 7-8 часов утра, а вот ближе к полудню снег сменится дождем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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