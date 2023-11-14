ГИБДД перекрыла участок трассы «Екатеринбург—Тюмень» из-за снегопада

15 ноября 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Участок трассы перекрыли из-за снегопада Фото: ГИБДД Свердловской области Госавтоинспекция перекрыла участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за утреннего снегопада. Движение ограничено с 1 по 17 километр автодороги (в обход поселка Белоярский — прим. URA.RU). «Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в среду, 15 ноября, в Свердловской области наиболее обильные осадки придутся на юг и восток области. К середине дня в части региона ожидается слой в 15-17 миллиметров осадков. Максимальная эффективность осадков ожидается в 7-8 часов утра, а вот ближе к полудню снег сменится дождем.

Госавтоинспекция перекрыла участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за утреннего снегопада. Движение ограничено с 1 по 17 километр автодороги (в обход поселка Белоярский — прим. URA.RU). «Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ в обход поселка Белоярский с 1 по 17 км в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега. Ограничения будут сняты после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в среду, 15 ноября, в Свердловской области наиболее обильные осадки придутся на юг и восток области. К середине дня в части региона ожидается слой в 15-17 миллиметров осадков. Максимальная эффективность осадков ожидается в 7-8 часов утра, а вот ближе к полудню снег сменится дождем.