Пермячка пыталась поджечь военкомат из-за мошенников

В Перми задержали местную жительницу, которая пыталась поджечь военкомат Индустриального и Дзержинского районов. Женщина объяснила это угрозами от мошенников, которые заставили ее пойти на преступление, сообщает telegram-канал Shot.
«42-летняя местная жительница пришла к зданию военкомата Индустриального и Дзержинского районов на улице Вавилова накануне поздно вечером. С собой у нее была бутылка с зажигательной смесью, которую она бросила в окно на первом этаже. К счастью, она разбилась снаружи и само здание не получило повреждений», — сообщает telegram-канал.
Полицейским пермячка рассказала, что ей два месяца в мессенджере пишут якобы сотрудники ФСБ, угрожающие кредитами на ее имя и требуют поджечь здание военкома. В отношении задержанной заведено уголовное по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В УМВД по Перми направлен запрос.
Это не первый случай нападения на военкомат в Перми. Ранее двое пермяков пытались поджечь военкомат Кировского района, их задержали. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали студента местного колледжа, который планировал атаки на здания военкомов.
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