14 ноября 2023

Пермячка пыталась поджечь военкомат из-за мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, повестка в военкомат, призыв в армию
Зданию военкомата повреждений не нанесено Фото:

В Перми задержали местную жительницу, которая пыталась поджечь военкомат Индустриального и Дзержинского районов. Женщина объяснила это угрозами от мошенников, которые заставили ее пойти на преступление, сообщает telegram-канал Shot.

«42-летняя местная жительница пришла к зданию военкомата Индустриального и Дзержинского районов на улице Вавилова накануне поздно вечером. С собой у нее была бутылка с зажигательной смесью, которую она бросила в окно на первом этаже. К счастью, она разбилась снаружи и само здание не получило повреждений», — сообщает telegram-канал.

Полицейским пермячка рассказала, что ей два месяца в мессенджере пишут якобы сотрудники ФСБ, угрожающие кредитами на ее имя и требуют поджечь здание военкома. В отношении задержанной заведено уголовное по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В УМВД по Перми направлен запрос.

Это не первый случай нападения на военкомат в Перми. Ранее двое пермяков пытались поджечь военкомат Кировского района, их задержали. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали студента местного колледжа, который планировал атаки на здания военкомов.

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В Перми задержали местную жительницу, которая пыталась поджечь военкомат Индустриального и Дзержинского районов. Женщина объяснила это угрозами от мошенников, которые заставили ее пойти на преступление, сообщает telegram-канал Shot. «42-летняя местная жительница пришла к зданию военкомата Индустриального и Дзержинского районов на улице Вавилова накануне поздно вечером. С собой у нее была бутылка с зажигательной смесью, которую она бросила в окно на первом этаже. К счастью, она разбилась снаружи и само здание не получило повреждений», — сообщает telegram-канал. Полицейским пермячка рассказала, что ей два месяца в мессенджере пишут якобы сотрудники ФСБ, угрожающие кредитами на ее имя и требуют поджечь здание военкома. В отношении задержанной заведено уголовное по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В УМВД по Перми направлен запрос. Это не первый случай нападения на военкомат в Перми. Ранее двое пермяков пытались поджечь военкомат Кировского района, их задержали. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали студента местного колледжа, который планировал атаки на здания военкомов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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