14 ноября 2023

В центре Кургана рядом с качелями установили новый арт-объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Качели у театра Гулливер. Курган , качели, гулливер, театр
В новом сквере рядом с качелями установили фигуру Гулливера Фото:

В новом сквере Кургана рядом с качелями возле театра кукол установили арт-объект — ростовую фигуру Гулливера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова.

«Ростовая фигура Гулливера появилась в сквере рядом с одноименным театром кукол. Она выполнена по эскизу, который нам направил сам театр „Гулливер“. По их мнению, Гулливер должен быть именно таким, как в книге. Думаю, что это получилось», — написала Ситникова.

По словам мэра Кургана, благоустройство сквера подходит к завершению. Уже выполнены все дорожные работы, на пешеходной зоне уложена плитка, сделан газон. Оборудованы скамейки, перголы и урны. В планах установка еще одной сказочной фигуры. Также Ситникова отметила, что в скором времени в сквере уберут весь строительный мусор.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте снесенных домов поставили качели. Их установили рядом с театром кукол «Гулливер». Поставкой и монтажом качель занималась пермская компания.

В новом сквере Кургана возле театра кукол установили фигуру Гулливера
В новом сквере Кургана возле театра кукол установили фигуру Гулливера
Фото:
Сказочную фигуру разместили рядом с ранее установленными качелями
Сказочную фигуру разместили рядом с ранее установленными качелями
Фото:
Также в сквере установлены скамейки и перголы
Также в сквере установлены скамейки и перголы
Фото:

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В новом сквере Кургана рядом с качелями возле театра кукол установили арт-объект — ростовую фигуру Гулливера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. «Ростовая фигура Гулливера появилась в сквере рядом с одноименным театром кукол. Она выполнена по эскизу, который нам направил сам театр „Гулливер“. По их мнению, Гулливер должен быть именно таким, как в книге. Думаю, что это получилось», — написала Ситникова. По словам мэра Кургана, благоустройство сквера подходит к завершению. Уже выполнены все дорожные работы, на пешеходной зоне уложена плитка, сделан газон. Оборудованы скамейки, перголы и урны. В планах установка еще одной сказочной фигуры. Также Ситникова отметила, что в скором времени в сквере уберут весь строительный мусор. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте снесенных домов поставили качели. Их установили рядом с театром кукол «Гулливер». Поставкой и монтажом качель занималась пермская компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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