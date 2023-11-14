В новом сквере рядом с качелями установили фигуру Гулливера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом сквере Кургана рядом с качелями возле театра кукол установили арт-объект — ростовую фигуру Гулливера. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова.

«Ростовая фигура Гулливера появилась в сквере рядом с одноименным театром кукол. Она выполнена по эскизу, который нам направил сам театр „Гулливер“. По их мнению, Гулливер должен быть именно таким, как в книге. Думаю, что это получилось», — написала Ситникова.

По словам мэра Кургана, благоустройство сквера подходит к завершению. Уже выполнены все дорожные работы, на пешеходной зоне уложена плитка, сделан газон. Оборудованы скамейки, перголы и урны. В планах установка еще одной сказочной фигуры. Также Ситникова отметила, что в скором времени в сквере уберут весь строительный мусор.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месте снесенных домов поставили качели. Их установили рядом с театром кукол «Гулливер». Поставкой и монтажом качель занималась пермская компания.

В новом сквере Кургана возле театра кукол установили фигуру Гулливера Фото: telegram-канала Елены Ситниковой

Сказочную фигуру разместили рядом с ранее установленными качелями Фото: telegram-канала Елены Ситниковой