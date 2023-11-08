В Кургане на месте снесенных домов поставили качели. Фото, видео

08 ноября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Кроме качелей планируется установить и другие объекты благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле здания Курганского театра кукол «Гулливер», на участке, где ранее были жилые дома, рабочие установили качели. Об этом URA.RU сообщил читатель. Подрядная организация, выполняющая работу по поставке и монтажу объекта, базируется в Перми. «За зданием театра кукол начали устанавливать объекты благоустройства. Теперь здесь есть качели. Раньше на этом месте были дома», — рассказал читатель. По информации из сметной документации по объекту, размещенной на сайте госзакупок, качели вместе с монтажом и доставкой стоят 397 500 рублей. Контракт на поставку качелей заключила ООО «Производственная компания „Северная Корона“» из Перми. Кроме перголы (уличная конструкция, которая затеняет садовую дорожку или зону отдыха на открытом воздухе) с качелями, компания обязалась поставить урны, скамьи, информационный стенд, арт-объекты «Гулливер» и «Жар-птица». Фигура «Гулливер» обойдется в 540 000 рублей, а «Жар-птица» — в 761 500 рублей. Всего за работу подрядчик получит 3 207 400 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с кукольным театром будут установлены арт-объекты. Скульптуры из стеклопластика будут около трех метров в высоту. Перед зданием «Гулливера» установлена пергола с подвесными качелями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле здания Курганского театра кукол «Гулливер», на участке, где ранее были жилые дома, рабочие установили качели. Об этом URA.RU сообщил читатель. Подрядная организация, выполняющая работу по поставке и монтажу объекта, базируется в Перми. «За зданием театра кукол начали устанавливать объекты благоустройства. Теперь здесь есть качели. Раньше на этом месте были дома», — рассказал читатель. По информации из сметной документации по объекту, размещенной на сайте госзакупок, качели вместе с монтажом и доставкой стоят 397 500 рублей. Контракт на поставку качелей заключила ООО «Производственная компания „Северная Корона“» из Перми. Кроме перголы (уличная конструкция, которая затеняет садовую дорожку или зону отдыха на открытом воздухе) с качелями, компания обязалась поставить урны, скамьи, информационный стенд, арт-объекты «Гулливер» и «Жар-птица». Фигура «Гулливер» обойдется в 540 000 рублей, а «Жар-птица» — в 761 500 рублей. Всего за работу подрядчик получит 3 207 400 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с кукольным театром будут установлены арт-объекты. Скульптуры из стеклопластика будут около трех метров в высоту.