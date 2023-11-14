В ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибла жена блогера Александра Лещева. Мужчина специально отправил супругу Викторию на автобусе, решив, что так будет безопаснее.
«Моя девочка. Она там лежит. Что я Алисе скажу? Боже мой», — написал Лещев на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В семье Лещева подрастает дочь.
Ранее URA.RU писало о том, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке было ограничено.
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