14 ноября 2023

Стало известно, кто погиб в ДТП с участием автобуса под Екатеринбургом. Видео

В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Александра Лещева
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибла жена блогера Александра Лещева Фото:

В ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибла жена блогера Александра Лещева. Мужчина специально отправил супругу Викторию на автобусе, решив, что так будет безопаснее.

«Моя девочка. Она там лежит. Что я Алисе скажу? Боже мой», — написал Лещев на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В семье Лещева подрастает дочь.

Ранее URA.RU писало о том, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке было ограничено.

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В ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибла жена блогера Александра Лещева. Мужчина специально отправил супругу Викторию на автобусе, решив, что так будет безопаснее. «Моя девочка. Она там лежит. Что я Алисе скажу? Боже мой», — написал Лещев на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В семье Лещева подрастает дочь. Ранее URA.RU писало о том, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли два человека, восемь пассажиров пострадали. Движение транспорта на данном участке было ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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