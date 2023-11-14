Пермские полицейские получили спецприказ по амнистированным бойцам ЧВК «Вагнер»

Помилованные бойцы российских ЧВК остаются под наблюдением Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю будут наблюдать за заключенными, которые получили помилование после участия в СВО. Такой приказ они получили от руководства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Официально никакого надзора за амнистированными заключенными не должно быть, они считаются обычными гражданами. Тем не менее в Пермском крае полицейским неофициально дали указание аккуратно наблюдать за теми, кто был помилован после участия в СВО. Речь не только о бойцах ЧВК „Вагнер“, но и экс-сотрудников других частных военных компаний», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник отметил, что правоохранители должны быть максимально вежливы и должны обращаться к помилованным исключительно на «вы». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь прибыл борт с 80 бойцами одной из российских ЧВК, большинство из которых отправились на Украину из колоний.