Пермские полицейские получили спецприказ по амнистированным бойцам ЧВК «Вагнер»

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю будут наблюдать за заключенными, которые получили помилование после участия в СВО. Такой приказ они получили от руководства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Официально никакого надзора за амнистированными заключенными не должно быть, они считаются обычными гражданами. Тем не менее в Пермском крае полицейским неофициально дали указание аккуратно наблюдать за теми, кто был помилован после участия в СВО. Речь не только о бойцах ЧВК „Вагнер“, но и экс-сотрудников других частных военных компаний», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Источник отметил, что правоохранители должны быть максимально вежливы и должны обращаться к помилованным исключительно на «вы». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь прибыл борт с 80 бойцами одной из российских ЧВК, большинство из которых отправились на Украину из колоний.
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