12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Пермь прибыл спецборт с 80 бойцами ЧВК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Вернувшиеся в Пермь бойцы ЧВК, воевали на Украине Фото:

В Пермь 12 ноября из Ростова-на-Дону прибыл борт с бойцами одной из российских ЧВК. Самолет приземлился на одном из небольших аэродромов вблизи краевой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Всего на борту было около 80 человек. Большинство из них добровольцы, которые отправились на фронт из колоний. Все они прошли тщательный досмотр на предмет наличия запрещенных вещей, после чего отправились по домам», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобороны РФ.

Ранее боец одной из российских ЧВК поблагодарил пермяков за помощь. Он рассказал, как сильно ему пригодились вещи, передаваемые горожанами на фронт. Сейчас участники боевых действий, воевавшие в российских ЧВК, могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо подготовить пакет документов. Заявление также могут отправить и родственники бойцов.

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В Пермь 12 ноября из Ростова-на-Дону прибыл борт с бойцами одной из российских ЧВК. Самолет приземлился на одном из небольших аэродромов вблизи краевой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Всего на борту было около 80 человек. Большинство из них добровольцы, которые отправились на фронт из колоний. Все они прошли тщательный досмотр на предмет наличия запрещенных вещей, после чего отправились по домам», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобороны РФ. Ранее боец одной из российских ЧВК поблагодарил пермяков за помощь. Он рассказал, как сильно ему пригодились вещи, передаваемые горожанами на фронт. Сейчас участники боевых действий, воевавшие в российских ЧВК, могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо подготовить пакет документов. Заявление также могут отправить и родственники бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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