В Пермь прибыл спецборт с 80 бойцами ЧВК

Вернувшиеся в Пермь бойцы ЧВК, воевали на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермь 12 ноября из Ростова-на-Дону прибыл борт с бойцами одной из российских ЧВК. Самолет приземлился на одном из небольших аэродромов вблизи краевой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Всего на борту было около 80 человек. Большинство из них добровольцы, которые отправились на фронт из колоний. Все они прошли тщательный досмотр на предмет наличия запрещенных вещей, после чего отправились по домам», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобороны РФ.

Ранее боец одной из российских ЧВК поблагодарил пермяков за помощь. Он рассказал, как сильно ему пригодились вещи, передаваемые горожанами на фронт. Сейчас участники боевых действий, воевавшие в российских ЧВК, могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Для этого необходимо подготовить пакет документов. Заявление также могут отправить и родственники бойцов.