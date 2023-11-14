В Пермском крае медиков лишили стимулирующих выплат на 1,7 млн рублей

Медсестрам удалось выбить положенные выплаты у руководства больницы лишь через суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунгурском городском округе Пермского края медиков лишили стимулирующих выплат. Речь идет о 18 сотрудниках, которые трудятся в обособленных отделений горбольницы Кунгура. Руководство отказывало медикам в дополнительных выплатах, мотивируя свое решение тем, что в уставе медучреждения отсутствует наименование «Центральная районная больница». Об этом сообщается на сайте «Пермского крайсовпрофа», куда обратились медики.

«Медсестры стационара в Ленском, Калининском и Кыласовском отделениях не получали указанные выплаты. Правовой инспектор труда крайкома по многочисленным обращениям членов профсоюза подготовила исковое заявление в Кунгурский городской суд», — говорится на сайте краевого совета профсоюзов.

Правовой инспектор в суде указала, что порядок начисления стимулирующих регламентируется федеральными и региональными постановлениями и законами. В них прописано, что «специалисты со средним медицинским образованием получают специальную соцвыплату в размере 8000 рублей в месяц». Кроме того, медики обслуживают больных, проживающих на селе. За это им полагается за компенсационная выплата в размере 25 процентов за работу в сельской местности. В итоге суд встал на сторону профсоюза, а медработникам, с учетом перерасчета на 1 января 2023 года, удалось получить 1,7 млн рублей.